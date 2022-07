Jabones caseros para aclarar la piel en 10 días

Entornointeligente.com /

Los mejores jabones caseros para aclarar la piel son aquellos que contienen vitaminas C, D y E, esenciales para quitar manchas, paño, marcas de acné o pecas. ¿Sabes cuáles contienen estos nutrientes? Si no, no te preocupes, que nosotros te contaremos qué jabones necesitas para blanquear tu piel en 10 días, de modo que luzcas una piel de porcelana en menos de lo que te imaginas. ¡Checa el dato!

Amamos el cuidado de la piel y más cuando se trata de hacerlo con ingredientes naturales que no son agresivos, ofrecen resultados muy favorecedores y también, nos ahorran unos cuantos centavos. ¿Para qué gastar tanto dinero cuando la naturaleza misma nos ha dado varias armas para detener el envejecimiento?

Los jabones naturales nutren a la piel y ayudan a combatir algunos de los principales problemas que la afectan; para utilizarlos en un tu rutina de belleza es súper importante que identifiques que tipo de piel tienes, para que no se reseque o le des más hidratación de la que necesitas. Identifica si tienes cutis graso (caracterizado por la producción excesiva de sebo, que provoca un aspecto brillante y la aparición de acné) o piel seca (se tensa con facilidad y muestra poca elasticidad; su apariencia es opaca, sin brillo y con tendencia a agrietarse).

Beneficios de los jabones para la piel: Limpian a profundidad y no resecan.

-Son antioxidantes y favorecen en la firmeza de la piel.

-Son hidratantes y algunos tienen la capacidad de estimular la regeneración celular.

-Proporcionan suavidad y elasticidad.

¿Cuál es el mejor jabón blanqueador para aclarar la piel y eliminar manchas? Jabón de arroz Tal vez sabes que el arroz es el ingrediente que más usan las mujeres asiáticas para lucir jóvenes. Pues todo tiene una razón y es justamente porque este alimento mantiene la piel joven, sin arrugas y cicatrices, gracias al alto contenido de niacina, vitamina D, calcio, fibra, hierro, tiamina y riboflavina.

Jabón de bicarbonato El bicarbonato es un ingrediente aclarante por naturaleza, así que es muy fácil conseguir una piel de porcelana en los primeros días; te recomiendo que en esta caso, lo uses sólo por las noches, para que no te expongas a la luz solar.

Jabón de perejil El perejil contiene antioxidantes que regeneran la piel y unifican el tono del cutis; aunque sus beneficios no sólo funcionan en el rostro, ya que puede ser usado para blanquear los codos, las rodillas y las axilas.

Te sugerimos que laves tu cara con estos jabones caseros 2 veces al día, para que desmanche tu piel rápido y veas los resultados en 10 días.

¿Cómo hacer un jabón para quitar manchas? Lo que necesitas para hacer tu propio jabón casero es:

Ingredientes:

Una barra de jabón de glicerina. Media taza de aceite de perejil; o una cucharada de bicarbonato; o media taza de agua de arroz. Un molde para jabones. Una cuchara de madera. Un recipiente resistente al calor. Procedimiento:

-Corta la barra de jabón de glicerina en trozos pequeños y colócalos en un recipiente; introdúcelo en el microondas por 30 segundos; tiene que derretirse.

-Una vez derretido, agrega el ingrediente de tu agrado (bicarbonato, arroz o perejil) y mezcla con la cuchara.

-Vierte la mezcla en el molde de jabón y deja enfriar a temperatura ambiente, al menos por 24 horas.

-Una vez transcurrido este tiempo, tu jabón está listo para usarse.

Recuerda, realizar una prueba de alergia para descartar reacciones adversa. Hecho esto estás más que listo para blanquear tu piel y lucir muchos años más joven. ¡Haz tu jabón casero! Muéstranos tus resultados y presume tu piel de porcelana.

