«Já vou ter mais cinco médicos». Há gestores optimistas com diploma das horas extras

Entornointeligente.com /

O decreto-lei que estabelece um novo regime remuneratório para o trabalho suplementar dos médicos nos serviços de urgência mas limita a despesa ao valor gasto no segundo semestre de 2019 (a chamada «norma-travão» ) não vai ser alterado, apesar da contestação da associação que representa os gestores hospitalares. Mas quatro presidentes de conselhos de administração de unidades de saúde ouvidos pelo PÚBLICO mostram-se optimistas e preferem destacar as vantagens do diploma que foi aprovado e promulgado em tempo recorde e está em vigor desde terça-feira.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com