Jô Soares: o artista e humorista que marcou a cultura do Brasil

Jô Soares foi um artista híbrido, de talentos diversos e um exibicionista assumido. Quando criança, o humorista de 84 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira, em São Paulo, já chamava a atenção, com suas imitações e ousadias. Pendurava-se na cobertura do anexo do Copacabana Palace, onde morava, ameaçando saltar na piscina, só para rir com a reacção dos turistas ao sol.

A morte foi confirmada pela ex-mulher do artista, Flavia Pedras Soares. «Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados», disse. A causa da morte não foi adiantada.

Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, aprendeu a falar fluentemente seis línguas, pensou em ser diplomata e acabou no mundo do espectáculo, encarnando personagens caricatos de sketches memoráveis na televisão brasileira para depois consolidar o maior programa de entrevistas do país.

José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1938. Filho único de uma família rica que perdeu a fortuna de repente. O pai era operador da bolsa de valores, e a mãe, dona de casa e leitora assídua. Ela teve o filho aos 40 anos, nada comum para a época.

Um dos artistas mais conhecidos no Brasil Na escola, Jô não era chamado de gordo apesar do tamanho. Tinha o apelido de poeta, por escrever poesias. Passou sua vida mais gordo do que magro e odiava os adjectivos gordinho ou forte, por considerá-los pejorativos. Usou o peso a seu favor, como uma marca registada do artista. Gostava de junk food , em especial sanduíches, e assumia assaltar o frigorífico de madrugada para comer feijão gelado com azeite.

Casou-se três vezes, com a actriz e poetisa Tereza Austragesilo, a actriz Silvia Bandeira e a designer gráfica Flavia Junqueira, com quem manteve uma amizade profunda após o divórcio. Teve um filho com Tereza, Rafael, autista de «alto nível» parecido com o do personagem de Dustin Hoffman em Rain Man , como Jô costumava dizer nas poucas vezes que falou do filho em público.

Jô Soares era dado a paixões: livros, filmes, teatro, motos, música (jazz e blues), quadrinhos, charuto cubano (já lançou uma marca própria de charutos), refrigerante de dieta (dizem ser o conteúdo da sua caneca), artes plásticas e futebol (apoiava o Fluminense).

Noctívago, costumava dormir tarde e acordar tarde. Morava em São Paulo, no bairro Higienópolis, num apartamento de dois andares, um para sua moradia e outro para escritório, conectados por um elevador a vácuo. Apelidou o lugar de «Espaço Cultural Jô Soares», onde tinha uma réplica de dois metros do Super Homem, uma jukebox Wurlitzer, um piano de cauda, uma estante cheia de brinquedos e bonecos de réplicas suas que recebia dos fãs e amigos, uma parede de cartazes feitos por Ziraldo para os seus espectáculos e quadros pintados pelo próprio Jô.

Considerava-se uma pessoa mística, acreditava num outro plano de existência e era devoto de Santa Rita de Cássia. Mas não se dizia católico por não concordar com muitas posições da Igreja.

Jô Soares tinha o humor como visão de mundo. E com ele se estabeleceu como um dos artistas mais conhecidos do Brasil, todas a noites na casa das pessoas, entretendo e informando, para sempre despedir-se com o beijo do gordo.

O funeral, em local não divulgado, será apenas para familiares e amigos.

