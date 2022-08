Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Jô Soares morre em São Paulo; veja FOTOS da carreira Uma das figuras mais marcantes da TV brasileira, apresentador levou seu humor também para o teatro, literatura e cinema. Ele estava internado desde o fim de julho; causa da morte não foi divulgada. Por g1 — São Paulo

05/08/2022 05h34 Atualizado 05/08/2022

1 de 20 Jô Soares durante entrevista em novembro de 2013 sobre os 25 anos do programa do Jô — Foto: Epitácio Pessoa/Estadão Conteúdo/Arquivo Jô Soares durante entrevista em novembro de 2013 sobre os 25 anos do programa do Jô — Foto: Epitácio Pessoa/Estadão Conteúdo/Arquivo

2 de 20 O apresentador Jô Soares durante a gravação de seu programa nos estúdios da Rádio Eldorado, na região central de São Paulo, em 1988 — Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo Agência Estado O apresentador Jô Soares durante a gravação de seu programa nos estúdios da Rádio Eldorado, na região central de São Paulo, em 1988 — Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo Agência Estado

3 de 20 Jô Soares recebe o artista Caetano Veloso no 'Programa do Jô' em 2011 — Foto: Globo Jô Soares recebe o artista Caetano Veloso no 'Programa do Jô' em 2011 — Foto: Globo

4 de 20 Jô Soares recebe Zagallo em seu programa em 2011 — Foto: Ze Paulo Cardeal/Globo Jô Soares recebe Zagallo em seu programa em 2011 — Foto: Ze Paulo Cardeal/Globo

5 de 20 Roberto Carlos foi entrevistado por Jô Soares em 2011 — Foto: TV Globo/ Zé Paulo Cardeal Roberto Carlos foi entrevistado por Jô Soares em 2011 — Foto: TV Globo/ Zé Paulo Cardeal

6 de 20 Jô Soares posa para foto ao lado das jornalistas Cris Lôbo, Cristina Serra, Ana Maria Tahan, Lucia Hipólito e Lilian Witte Fibe no quadro 'Meninas do Jô' em 2014 — Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo Jô Soares posa para foto ao lado das jornalistas Cris Lôbo, Cristina Serra, Ana Maria Tahan, Lucia Hipólito e Lilian Witte Fibe no quadro 'Meninas do Jô' em 2014 — Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

7 de 20 Entrevista com o apresentador Jô Soares que vai lançar seu novo livro «Assassinatos na Academia Brasileira de Letras» em abril de 2005 — Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo/Arquivo Entrevista com o apresentador Jô Soares que vai lançar seu novo livro «Assassinatos na Academia Brasileira de Letras» em abril de 2005 — Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo/Arquivo

8 de 20 Jô Soares e Roberto D’Avila em julho de 2014 — Foto: Globo Jô Soares e Roberto D’Avila em julho de 2014 — Foto: Globo

9 de 20 Drauzio Varella foi um dos convidados de Jô Soares no 'Programa do Jô', na Globo, em 2011 — Foto: Globo Drauzio Varella foi um dos convidados de Jô Soares no 'Programa do Jô', na Globo, em 2011 — Foto: Globo

10 de 20 Jô Soares recebe o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como entrevistado no 'Programa do Jô', em maio de 2016 — Foto: Ramon Vasconcelos/Globo/Arquivo Jô Soares recebe o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como entrevistado no 'Programa do Jô', em maio de 2016 — Foto: Ramon Vasconcelos/Globo/Arquivo

11 de 20 Jô Soares, em foto de março de 2016 — Foto: Celso Tavares/G1 Jô Soares, em foto de março de 2016 — Foto: Celso Tavares/G1

12 de 20 Jô Soares no Jornal da Globo em 1984 — Foto: Reprodução Jô Soares no Jornal da Globo em 1984 — Foto: Reprodução

13 de 20 Em 2012, Fátima Bernardes celebrou 2 anos de «Encontro» e recebeu diversos convidados no programa, incluindo Pedro Bial e Jô Soares — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda Em 2012, Fátima Bernardes celebrou 2 anos de «Encontro» e recebeu diversos convidados no programa, incluindo Pedro Bial e Jô Soares — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda

14 de 20 Miele e Jô Soares — Foto: TV Globo/CEDOC Miele e Jô Soares — Foto: TV Globo/CEDOC

15 de 20 Jô Soares — Foto: TV Globo Jô Soares — Foto: TV Globo

16 de 20 Jô Soares e Paulo Silvino interpretam de São Cosme e Damião no 'Viva O Gordo' — Foto: Reprodução/Globo Jô Soares e Paulo Silvino interpretam de São Cosme e Damião no 'Viva O Gordo' — Foto: Reprodução/Globo

17 de 20 Gravação do programa do Jô Soares, com a participação de Hebe Camargo em 2000 — Foto: Almeida Rocha/Folhapress Gravação do programa do Jô Soares, com a participação de Hebe Camargo em 2000 — Foto: Almeida Rocha/Folhapress

18 de 20 Retrato dos humoristas Jô Soares e Chico Anysio em 1985 — Foto: Geraldo Guimarães/Estadão Conteúdo Retrato dos humoristas Jô Soares e Chico Anysio em 1985 — Foto: Geraldo Guimarães/Estadão Conteúdo

19 de 20 Jô Soares entrevista Pelé — Foto: TV Globo/Zé Paulo Cardeal Jô Soares entrevista Pelé — Foto: TV Globo/Zé Paulo Cardeal

20 de 20 Erasmo Carlos durante entrevista ao programa de Jô Soares — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos Erasmo Carlos durante entrevista ao programa de Jô Soares — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com