Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Jô Soares é homenageado por cartunistas em exposição virtual; VEJA Mauricio de Sousa, Adão Iturrusgarai, Baptistão e Fábio Moon e outros artistas homenageiam apresentador e humorista na 'Expo do Jô'. Ele morreu aos 84 anos em São Paulo nesta sexta-feira (5). Por g1

05/08/2022 16h30 Atualizado 05/08/2022

1 de 94 Mauricio de Sousa faz homenagem a Jô Soares — Foto: Mauricio de Sousa/Associação dos Cartunistas do Brasil Mauricio de Sousa faz homenagem a Jô Soares — Foto: Mauricio de Sousa/Associação dos Cartunistas do Brasil

A Associação dos Cartunistas do Brasil organizou uma exposição virtual para homenagear Jô Soares, ícone do humor e da TV, que morreu nesta sexta-feira (5) .

Em todas as suas inúmeras atividades artísticas – entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor… –, Jô Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura.

Aos 85 anos, Jô estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo.

Confira abaixo a homenagem na íntegra:

2 de 94 Pôster da exposição 'Expo do Jô', em homenagem a Jô Soares — Foto: Jal/Associação dos Cartunistas do Brasil Pôster da exposição 'Expo do Jô', em homenagem a Jô Soares — Foto: Jal/Associação dos Cartunistas do Brasil

3 de 94 Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil

4 de 94 Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil

5 de 94 Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil

6 de 94 Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil Baptistão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Baptistão/Associação dos Cartunistas do Brasil

7 de 94 Fábio Moon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fábio Moon/Associação dos Cartunistas do Brasil Fábio Moon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fábio Moon/Associação dos Cartunistas do Brasil

8 de 94 Adão Iturrusgarai faz homenagem a Jô Soares — Foto: Adão Iturrusgarai/Associação dos Cartunistas do Brasil Adão Iturrusgarai faz homenagem a Jô Soares — Foto: Adão Iturrusgarai/Associação dos Cartunistas do Brasil

Cássio Manga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cássio Manga/Associação dos Cartunistas do Brasil

9 de 94 Camilo Riani faz homenagem a Jô Soares — Foto: Camilo Riani/Associação dos Cartunistas do Brasil Camilo Riani faz homenagem a Jô Soares — Foto: Camilo Riani/Associação dos Cartunistas do Brasil

10 de 94 Olante faz homenagem a Jô Soares — Foto: Olante/Associação dos Cartunistas do Brasil Olante faz homenagem a Jô Soares — Foto: Olante/Associação dos Cartunistas do Brasil

11 de 94 Alecrim faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alecrim/Associação dos Cartunistas do Brasil Alecrim faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alecrim/Associação dos Cartunistas do Brasil

12 de 94 Alex faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alex/Associação dos Cartunistas do Brasil Alex faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alex/Associação dos Cartunistas do Brasil

13 de 94 Alexandre Cabral faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alexandre Cabral/Associação dos Cartunistas do Brasil Alexandre Cabral faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alexandre Cabral/Associação dos Cartunistas do Brasil

14 de 94 André Brown faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Brown/Associação dos Cartunistas do Brasil André Brown faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Brown/Associação dos Cartunistas do Brasil

15 de 94 André Camargo faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Camargo/Associação dos Cartunistas do Brasil André Camargo faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Camargo/Associação dos Cartunistas do Brasil

16 de 94 Armando Marcos faz homenagem a Jô Soares — Foto: Armando Marcos/Associação dos Cartunistas do Brasil Armando Marcos faz homenagem a Jô Soares — Foto: Armando Marcos/Associação dos Cartunistas do Brasil

17 de 94 Bernabeu faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bernabeu/Associação dos Cartunistas do Brasil Bernabeu faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bernabeu/Associação dos Cartunistas do Brasil

18 de 94 Bixigão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bixigão/Associação dos Cartunistas do Brasil Bixigão faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bixigão/Associação dos Cartunistas do Brasil

19 de 94 Brum faz homenagem a Jô Soares — Foto: Brum/Associação dos Cartunistas do Brasil Brum faz homenagem a Jô Soares — Foto: Brum/Associação dos Cartunistas do Brasil

20 de 94 Bruno Dutra faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bruno Dutra/Associação dos Cartunistas do Brasil Bruno Dutra faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bruno Dutra/Associação dos Cartunistas do Brasil

21 de 94 Danilo Scarpa faz homenagem a Jô Soares — Foto: Danilo Scarpa/Associação dos Cartunistas do Brasil Danilo Scarpa faz homenagem a Jô Soares — Foto: Danilo Scarpa/Associação dos Cartunistas do Brasil

22 de 94 Chico Pereira faz homenagem a Jô Soares — Foto: Chico Pereira/Associação dos Cartunistas do Brasil Chico Pereira faz homenagem a Jô Soares — Foto: Chico Pereira/Associação dos Cartunistas do Brasil

23 de 94 Claudio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Claudio/Associação dos Cartunistas do Brasil Claudio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Claudio/Associação dos Cartunistas do Brasil

24 de 94 Cleiton Patrick faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cleiton Patrick/Associação dos Cartunistas do Brasil Cleiton Patrick faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cleiton Patrick/Associação dos Cartunistas do Brasil

25 de 94 Douglas Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Douglas Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil Douglas Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Douglas Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil

26 de 94 Eder Santos faz homenagem a Jô Soares — Foto: Eder Santos/Associação dos Cartunistas do Brasil Eder Santos faz homenagem a Jô Soares — Foto: Eder Santos/Associação dos Cartunistas do Brasil

27 de 94 Fabi Menassi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fabi Menassi/Associação dos Cartunistas do Brasil Fabi Menassi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fabi Menassi/Associação dos Cartunistas do Brasil

28 de 94 Fabio Vicente faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fabio Vicente/Associação dos Cartunistas do Brasil Fabio Vicente faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fabio Vicente/Associação dos Cartunistas do Brasil

29 de 94 Fausto Bergocce faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fausto Bergocce/Associação dos Cartunistas do Brasil Fausto Bergocce faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fausto Bergocce/Associação dos Cartunistas do Brasil

30 de 94 Ferreth faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ferreth/Associação dos Cartunistas do Brasil Ferreth faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ferreth/Associação dos Cartunistas do Brasil

31 de 94 Gilmar Fraga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar Fraga/Associação dos Cartunistas do Brasil Gilmar Fraga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar Fraga/Associação dos Cartunistas do Brasil

32 de 94 Guto Respi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guto Respi/Associação dos Cartunistas do Brasil Guto Respi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guto Respi/Associação dos Cartunistas do Brasil

33 de 94 Guto Respi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guto Respi/Associação dos Cartunistas do Brasil Guto Respi faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guto Respi/Associação dos Cartunistas do Brasil

34 de 94 Israel Felix faz homenagem a Jô Soares — Foto: Israel Felix/Associação dos Cartunistas do Brasil Israel Felix faz homenagem a Jô Soares — Foto: Israel Felix/Associação dos Cartunistas do Brasil

35 de 94 Bira Dantas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bira Dantas/Associação dos Cartunistas do Brasil Bira Dantas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Bira Dantas/Associação dos Cartunistas do Brasil

36 de 94 João Eduardo faz homenagem a Jô Soares — Foto: João Eduardo/Associação dos Cartunistas do Brasil João Eduardo faz homenagem a Jô Soares — Foto: João Eduardo/Associação dos Cartunistas do Brasil

37 de 94 Jhota Melo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jhota Melo/Associação dos Cartunistas do Brasil Jhota Melo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jhota Melo/Associação dos Cartunistas do Brasil

38 de 94 Luciano Duarte faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Duarte/Associação dos Cartunistas do Brasil Luciano Duarte faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Duarte/Associação dos Cartunistas do Brasil

39 de 94 Luís Gustavo Guimarães faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luís Gustavo Guimarães/Associação dos Cartunistas do Brasil Luís Gustavo Guimarães faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luís Gustavo Guimarães/Associação dos Cartunistas do Brasil

40 de 94 Marcelo Martinez faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcelo Martinez/Associação dos Cartunistas do Brasil Marcelo Martinez faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcelo Martinez/Associação dos Cartunistas do Brasil

41 de 94 Marcos Guilherme faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcos Guilherme/Associação dos Cartunistas do Brasil Marcos Guilherme faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcos Guilherme/Associação dos Cartunistas do Brasil

42 de 94 Máximo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Máximo/Associação dos Cartunistas do Brasil Máximo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Máximo/Associação dos Cartunistas do Brasil

43 de 94 Nei Lima faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nei Lima/Associação dos Cartunistas do Brasil Nei Lima faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nei Lima/Associação dos Cartunistas do Brasil

44 de 94 Nei Lima faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nei Lima/Associação dos Cartunistas do Brasil Nei Lima faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nei Lima/Associação dos Cartunistas do Brasil

45 de 94 Rice Araújo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Rice Araújo/Associação dos Cartunistas do Brasil Rice Araújo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Rice Araújo/Associação dos Cartunistas do Brasil

46 de 94 Ridaut faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ridaut/Associação dos Cartunistas do Brasil Ridaut faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ridaut/Associação dos Cartunistas do Brasil

47 de 94 Toni D'Agostinho faz homenagem a Jô Soares — Foto: Toni D'Agostinho/Associação dos Cartunistas do Brasil Toni D'Agostinho faz homenagem a Jô Soares — Foto: Toni D'Agostinho/Associação dos Cartunistas do Brasil

48 de 94 Waldomiro Neto faz homenagem a Jô Soares — Foto: Waldomiro Neto/Associação dos Cartunistas do Brasil Waldomiro Neto faz homenagem a Jô Soares — Foto: Waldomiro Neto/Associação dos Cartunistas do Brasil

49 de 94 Wanderley Gracindo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Wanderley Gracindo/Associação dos Cartunistas do Brasil Wanderley Gracindo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Wanderley Gracindo/Associação dos Cartunistas do Brasil

50 de 94 William Medeiros faz homenagem a Jô Soares — Foto: William Medeiros/Associação dos Cartunistas do Brasil William Medeiros faz homenagem a Jô Soares — Foto: William Medeiros/Associação dos Cartunistas do Brasil

51 de 94 Zepa Ferrer faz homenagem a Jô Soares — Foto: Zepa Ferrer/Associação dos Cartunistas do Brasil Zepa Ferrer faz homenagem a Jô Soares — Foto: Zepa Ferrer/Associação dos Cartunistas do Brasil

52 de 94 Cassio Manga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cassio Manga/Associação dos Cartunistas do Brasil Cassio Manga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cassio Manga/Associação dos Cartunistas do Brasil

53 de 94 Donga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Donga/Associação dos Cartunistas do Brasil Donga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Donga/Associação dos Cartunistas do Brasil

54 de 94 Gargalo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gargalo/Associação dos Cartunistas do Brasil Gargalo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gargalo/Associação dos Cartunistas do Brasil

55 de 94 Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil

56 de 94 Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil

57 de 94 Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil Jorge Inácio faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jorge Inácio/Associação dos Cartunistas do Brasil

58 de 94 J. Bosco faz homenagem a Jô Soares — Foto: J. Bosco/Associação dos Cartunistas do Brasil J. Bosco faz homenagem a Jô Soares — Foto: J. Bosco/Associação dos Cartunistas do Brasil

59 de 94 Gisele Henriques faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gisele Henriques/Associação dos Cartunistas do Brasil Gisele Henriques faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gisele Henriques/Associação dos Cartunistas do Brasil

60 de 94 Cacinho faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cacinho/Associação dos Cartunistas do Brasil Cacinho faz homenagem a Jô Soares — Foto: Cacinho/Associação dos Cartunistas do Brasil

61 de 94 Alex Toon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alex Toon/Associação dos Cartunistas do Brasil Alex Toon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alex Toon/Associação dos Cartunistas do Brasil

62 de 94 Afonso Carlos Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Afonso Carlos Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil Afonso Carlos Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Afonso Carlos Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil

63 de 94 Alessandro Driê faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alessandro Driê/Associação dos Cartunistas do Brasil Alessandro Driê faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alessandro Driê/Associação dos Cartunistas do Brasil

64 de 94 Alisson Affonso faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alisson Affonso/Associação dos Cartunistas do Brasil Alisson Affonso faz homenagem a Jô Soares — Foto: Alisson Affonso/Associação dos Cartunistas do Brasil

65 de 94 André Roibeiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Roibeiro/Associação dos Cartunistas do Brasil André Roibeiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Roibeiro/Associação dos Cartunistas do Brasil

66 de 94 André Roibeiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Roibeiro/Associação dos Cartunistas do Brasil André Roibeiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: André Roibeiro/Associação dos Cartunistas do Brasil

67 de 94 Caó Cruz Alves faz homenagem a Jô Soares — Foto: Caó Cruz Alves/Associação dos Cartunistas do Brasil Caó Cruz Alves faz homenagem a Jô Soares — Foto: Caó Cruz Alves/Associação dos Cartunistas do Brasil

68 de 94 Carol Cospe Fogo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Carol Cospe Fogo/Associação dos Cartunistas do Brasil Carol Cospe Fogo faz homenagem a Jô Soares — Foto: Carol Cospe Fogo/Associação dos Cartunistas do Brasil

69 de 94 Claudio Atílio faz homenagem a Jô Soares /Associação dos Cartunistas do Brasil — Foto: Claudio Atílio faz homenagem a Jô Soares /Associação dos Cartunistas do Brasil Claudio Atílio faz homenagem a Jô Soares /Associação dos Cartunistas do Brasil — Foto: Claudio Atílio faz homenagem a Jô Soares /Associação dos Cartunistas do Brasil

70 de 94 Edra faz homenagem a Jô Soares — Foto: Edra/Associação dos Cartunistas do Brasil Edra faz homenagem a Jô Soares — Foto: Edra/Associação dos Cartunistas do Brasil

71 de 94 Érico San Juan faz homenagem a Jô Soares — Foto: Érico San Juan/Associação dos Cartunistas do Brasil Érico San Juan faz homenagem a Jô Soares — Foto: Érico San Juan/Associação dos Cartunistas do Brasil

72 de 94 Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil Fernandes faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fernandes/Associação dos Cartunistas do Brasil

73 de 94 Floreal faz homenagem a Jô Soares — Foto: Floreal/Associação dos Cartunistas do Brasil Floreal faz homenagem a Jô Soares — Foto: Floreal/Associação dos Cartunistas do Brasil

74 de 94 Francisco Machado faz homenagem a Jô Soares — Foto: Francisco Machado/Associação dos Cartunistas do Brasil Francisco Machado faz homenagem a Jô Soares — Foto: Francisco Machado/Associação dos Cartunistas do Brasil

75 de 94 Fred Osanan faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fred Osanan/Associação dos Cartunistas do Brasil Fred Osanan faz homenagem a Jô Soares — Foto: Fred Osanan/Associação dos Cartunistas do Brasil

76 de 94 Gilmar Fraga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar Fraga/Associação dos Cartunistas do Brasil Gilmar Fraga faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar Fraga/Associação dos Cartunistas do Brasil

77 de 94 Gilmar faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar/Associação dos Cartunistas do Brasil Gilmar faz homenagem a Jô Soares — Foto: Gilmar/Associação dos Cartunistas do Brasil

78 de 94 Guilherme Bandeira faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guilherme Bandeira/Associação dos Cartunistas do Brasil Guilherme Bandeira faz homenagem a Jô Soares — Foto: Guilherme Bandeira/Associação dos Cartunistas do Brasil

79 de 94 Jeremias Castro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jeremias Castro/Associação dos Cartunistas do Brasil Jeremias Castro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Jeremias Castro/Associação dos Cartunistas do Brasil

80 de 94 Joaquim Monteiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Joaquim Monteiro/Associação dos Cartunistas do Brasil Joaquim Monteiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Joaquim Monteiro/Associação dos Cartunistas do Brasil

81 de 94 Joaquim Monteiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Joaquim Monteiro/Associação dos Cartunistas do Brasil Joaquim Monteiro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Joaquim Monteiro/Associação dos Cartunistas do Brasil

82 de 94 Lucas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Lucas/Associação dos Cartunistas do Brasil Lucas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Lucas/Associação dos Cartunistas do Brasil

83 de 94 Luciano Meskyta faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Meskyta/Associação dos Cartunistas do Brasil Luciano Meskyta faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Meskyta/Associação dos Cartunistas do Brasil

84 de 94 Luciano Meskyta faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Meskyta/Associação dos Cartunistas do Brasil Luciano Meskyta faz homenagem a Jô Soares — Foto: Luciano Meskyta/Associação dos Cartunistas do Brasil

85 de 94 Marcelo Magon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcelo Magon/Associação dos Cartunistas do Brasil Marcelo Magon faz homenagem a Jô Soares — Foto: Marcelo Magon/Associação dos Cartunistas do Brasil

86 de 94 Mauricio Rett faz homenagem a Jô Soares — Foto: Mauricio Rett/Associação dos Cartunistas do Brasil Mauricio Rett faz homenagem a Jô Soares — Foto: Mauricio Rett/Associação dos Cartunistas do Brasil

87 de 94 Nico faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nico/Associação dos Cartunistas do Brasil Nico faz homenagem a Jô Soares — Foto: Nico/Associação dos Cartunistas do Brasil

88 de 94 Paffaro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Paffaro/Associação dos Cartunistas do Brasil Paffaro faz homenagem a Jô Soares — Foto: Paffaro/Associação dos Cartunistas do Brasil

89 de 94 Paulo Cid faz homenagem a Jô Soares — Foto: Paulo Cid/Associação dos Cartunistas do Brasil Paulo Cid faz homenagem a Jô Soares — Foto: Paulo Cid/Associação dos Cartunistas do Brasil

90 de 94 Rafael Dourado faz homenagem a Jô Soares — Foto: Rafael Dourado/Associação dos Cartunistas do Brasil Rafael Dourado faz homenagem a Jô Soares — Foto: Rafael Dourado/Associação dos Cartunistas do Brasil

91 de 94 Ricardo Soares faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ricardo Soares/Associação dos Cartunistas do Brasil Ricardo Soares faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ricardo Soares/Associação dos Cartunistas do Brasil

92 de 94 Ro Kitahara faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ro Kitahara/Associação dos Cartunistas do Brasil Ro Kitahara faz homenagem a Jô Soares — Foto: Ro Kitahara/Associação dos Cartunistas do Brasil

93 de 94 Thiago Lucas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Thiago Lucas/Associação dos Cartunistas do Brasil Thiago Lucas faz homenagem a Jô Soares — Foto: Thiago Lucas/Associação dos Cartunistas do Brasil

94 de 94 Wilson Iguti faz homenagem a Jô Soares — Foto: Wilson Iguti/Associação dos Cartunistas do Brasil Wilson Iguti faz homenagem a Jô Soares — Foto: Wilson Iguti/Associação dos Cartunistas do Brasil

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com