Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Jô Soares entrevistou Ziraldo em seu último 'Programa do Jô'; relembre gravação Apresentador se emocionou em seu programa de despedida após 16 anos no ar. Atração foi ao ar em 16 de dezembro de 2016 e contou com a 24ª participação do cartunista. Por g1

05/08/2022 08h08 Atualizado 05/08/2022

1 de 4 Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

O cartunista Ziraldo foi o último entrevistado de Jô Soares no talk show «Programa do Jô». A conversa entre os dois foi ao ar em 16 de dezembro de 2016, no programa de despedida do apresentador, após 16 anos no ar.

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5) . O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês de julho.

Em seu programa de despedida, Jô se emocionou ao agradecer sua equipe e o público que o acompanha desde a estreia do programa de entrevistas, em abril de 2000. Ao longos desses 16 anos, foram realizadas 7.742 entrevistas com nomes das mais variadas áreas.

«A minha vida, antes de qualquer coisa, foi modificada, mudou graças a essa plateia, graças a vocês. Por que eu quero sempre ter uma plateia na minha frente? Porque sem plateia eu não existo», disse o apresentador.

Jô ainda fez uma série de agradecimentos na atração. «Que alegria ver tantos amigos queridos aqui na plateia. Quero agradecer ao Quinteto, que está comigo há tanto tempo que já eles já fazem parte do meu DNA. Preciso destacar alguns membros da minha equipe, como o Hilton Marques e o Max Nunes – que morreu em plena atividade e continuava pegando a ponte aérea até os 90 anos. O programa só durou esse tempo todo graças a essa equipe. Agradeço ao Silvio Santos, porque esse programa modificou a minha vida. Minha vida realmente mudou graças à plateia, sem vocês eu não existo. A todo esse pessoal, meu eterno beijo do Gordo.»

Para o programa histórico, o apresentador convidou o amigo, o cartunista Ziraldo, que participou do programa pela 24ª vez. «Escolhi um convidado pra lá de especial porque além de ser uma artista genial, de reputação internacional, é recordista de vindas ao programa. Todo ano ele veio», contou, segundo o Gshow, na época.

«Isso é um desmaio, ou um porre, é muito difícil descrever essa emoção. Você está terminando essa pequena fase da sua vida e lembrou do seu amigo aqui. Passei a manhã inteira me arrumando, parecendo que ia casar», afirmou Ziraldo, que disse estar nervoso na atração.

O apresentador encerrou a atração com seu marcante «beijo do gordo».

2 de 4 Jô Soares manda «beijo do gordo» em programa de despedida — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos Jô Soares manda «beijo do gordo» em programa de despedida — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

3 de 4 Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

4 de 4 Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos Jô Soares conversa com Ziraldo e se emociona com o amigo na última noite do programa — Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com