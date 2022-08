Entornointeligente.com /

Jô Soares apresentou quadro diário no Jornal da Globo durante 4 anos na década de 1980 Entre 1983 e 1987, o Jornal da Globo foi a casa de Jô Soares. Ele apresentou um quadro diário no telejornal, onde comentava, com humor e ironia fina, assuntos sobre política, sociedade e economia.

06/08/2022

Jô Soares apresentou quadro diário no Jornal da Globo durante 4 anos na década de 1980

Entre 1983 e 1987, o Jornal da Globo foi a casa de Jô Soares , apresentador, humorista, ator e escritor, que morreu nesta sexta-feira (5), aos 84 anos. Ele apresentou um quadro diário no telejornal, onde comentava, com humor e ironia fina, os principais assuntos do dia.

«Pois é, estou voltando hoje ao Jornal da Globo, e já fui logo tomando um cruzado para cara. Agora vamos esperar e torcer para que este não seja mais um cruzado de direita em cima da gente», disse Jô, em 1986.

Falou sobre política:

«Depois de termos eleições indiretas, agora nós tivemos uma posse indireta. A única posse indireta da história. Presidente, fica bom logo», comentou Jô, em 1985, após José Sarney se tornar presidente interino do Brasil.

Sobre sociedade:

«Mas, gente, não tem que se espantar com o fato de a Taça Jules Rimet roubada ser a verdadeira e replica estar guardada no cofre. Acho absolutamente coerente, porque, hoje em dia, neste país, o que está contando são as aparências», comentou o humorista, em 1983.

E também economia:

«De janeiro a outubro, o alimento aumentou 336%, enquanto a inflação aumentou só 166%. Então, se a gente tirar 166 de 336, sobram 170%. Quer dizer, existe uma maneira da gente baixar os gastos na nossa vida. Que é o seguinte: deixar de comer. Que mania é essa de comer, meu Deus do céu? Tão pensando o quê?», disse em sua coluna, em 1983.

A defesa da liberdade de informação teve destaque nos quadros de Jô. Quase sempre, ele mesclava humor e ironia fina. Mas, quando necessário, demonstrava sua indignação. Num desses dias, ele fez uma de suas participações mais marcantes no Jornal da Globo. Uma manifestação silenciosa, a favor de eleições diretas, em abril de 1984. (Veja na reportagem completa acima)

