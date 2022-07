Já saiu o trailer oficial de Moonage Daydream , o novo documentário sobre Bowie

Entornointeligente.com /

Já saiu o primeiro trailer oficial de Moonage Daydream , o novo documentário sobre David Bowie que se estreou no Festival de Cannes de 2022 e que está a caminho dos cinemas. É o primeiro filme a ser aprovado oficialmente pelos herdeiros do músico britânico.

Depois de cinco anos a ser cozinhado, o documentário de Brett Morgen – realizador conhecido sobretudo por Cobain: Montage of Heck (2015 ) – está prestes a sair. A estreia mundial está marcada para 16 de Setembro deste ano e tudo indica que também sairá na plataforma HBO Max por altura da Primavera do próximo ano, de acordo com o The Hollywood Reporter .

A longa-metragem promete imagens inéditas dos arquivos pessoais do cantor e deverá ter dezenas de temas, com especial incidência na fase de Thin White Duke , segundo a Billboard , que cita um comunicado de imprensa. Além disso, será narrado pela própria voz de Bowie.

Em 2020, o filme biográfico Stardust focou a digressão que o artista realizou pelos EUA, para promover o álbum The Man Who Sold the World . Moonage Daydream promete dar uma visão mais completa do percurso do artista: será uma «odisseia cinematográfica» em que será retratada a «viagem criativa e musical» de Bowie, durante a qual se fragmentou em múltiplas personas e revolucionou o universo cultural, diz o comunicado.

MOONAGE DAYDREAM FILM…IT’S A DATE – «It was a day in that blue month September…» – MOONAGE DAYDREAM – the first film to be officially sanctioned by David Bowie’s estate – lands in cinemas and IMAX globally 16th September. #moonagedaydream #BowieMoonageDaydreamFilm pic.twitter.com/kcGUyyPWUF

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 11, 2022 O seu lançamento faz parte da celebração do 75.º aniversário do nascimento do músico britânico.

David Bowie morreu há seis anos , no dia 10 de Janeiro, em Nova Iorque, onde vivia há vários anos, «após uma corajosa batalha contra o cancro durante 18 meses», referia a nota publicada nas redes sociais a anunciar a sua morte. Tinha 69 anos.

