Já preocupado com o regresso às aulas? Este ano, faça diferente

Todos os anos é a mesma coisa, não é? Chega o Verão, vamos de férias, aproveitamos a casa da família a sul ou vamos acampar com os miúdos para norte. Há quem prefira viajar para fora do país ou quem procure simplesmente desfrutar da tranquilidade e do conforto da sua casa. Preparamos as malas que incluem tudo o que o Verão precisa e partimos felizes e entusiasmados com o descanso de saber que a única responsabilidade que temos é a de não colocar o despertador e deixar o corpo acordar naturalmente para aproveitar os dias ao máximo. Malas no carro, crianças com cinto, e seguimos viagem para o nosso destino de eleição. Tentamos relaxar e fazemos render todos os minutos que temos à disposição. Todos os anos fazemos isto, mas todos os anos voltamos com a preocupação de sempre a pesar-nos nos ombros: espera-nos a azáfama de preparar o regresso às aulas.

Preparar o regresso às aulas é sempre motivo de alguma ansiedade para as famílias. Há filas intermináveis nos locais que escolhe fazer as compras; há o caos de não existirem os lápis ou os cadernos que precisa; há a angústia de encomendar uma lista infinita de manuais escolares e o receio de não comprá-los a tempo, porque na reta final parece que todos os manuais que precisamos desapareceram do território português. Tudo isto em contra-relógio e com a possibilidade de se multiplicarem as tarefas, caso tenha mais do que um filho e em anos escolares diferentes.

Prepare o regresso às aulas com a Worten Vá à secção para encomendar Manuais Escolares 2022/23 em worten.pt ; Preencha os campos com a informação sobre o ano escolar, distrito, concelho e escola do seu filho; Percorra a lista de manuais escolares, identificados por disciplina, e adicione ao carrinho de compras cada um dos livros; Caso seja necessário, adicione livros de apoio ou manuais incluídos no Plano de Leitura Nacional; Finalize a compra e aguarde que toquem à sua campainha com a encomenda. Antecipar para depois relaxar 1. Prepare a lista do material e compre tudo no mesmo local

O segredo é antecipar e deixar tudo preparado antes de estender a toalha e ir a banhos. Comece por escrever uma lista de tudo o que os mais novos vão necessitar no início do ano lectivo: número de cadernos por disciplina, dossiers para as matérias de estudo, estojo, lápis, canetas, afia, borracha, materiais de arte e, claro, a mochila. Com o apoio dessa lista simplifique e, em vez de correr de loja em loja, encontre todo o material que precisa em worten.pt antes de seguir para as férias. Integre o seu filho/a no processo e faça deste um programa em família: a tarefa fica mais leve para si e enquanto os mais novos se divertem e estimulam a sua autonomia.

Foto Encomendar os manuais escolares online em worten.pt é uma excelente forma de poupar tempo e preocupações na hora de começar a preparar o novo ano escolar. 2. Encomende todos os manuais escolares em worten.pt

Material escolhido, passe à encomenda online dos manuais escolares – sem sequer sair do seu lugar. Se antes tinha de vestir o seu melhor equipamento de desporto e palmilhar muitos quilómetros entre centros comerciais e papelarias, este ano poupe o seu tempo e faça-o à distância de um clique, no conforto da sua casa. Uma vez na secção de livros escolares do site da Worten, basta seleccionar o ano escolar, o distrito/concelho e o nome da escola do seu filho/a e rapidamente surge a lista dos manuais escolares a comprar, com descontos de 5% em produtos seleccionados.

Ao encomendar os manuais através de worten.pt , consegue garantir que os livros de estudo chegam todos a sua casa antes do toque da manhã do primeiro dia de aulas. Além disso, para compras acima dos 100€ a entrega é totalmente gratuita. Pode ainda complementar a compra com livros de apoio escolar, dicionários e gramáticas, livros técnicos ou os melhores livros do plano nacional de leitura. Adicionalmente, pode ainda optar pelo serviço de encapamento, garantindo desta forma que os livros serão preservados ao longo do ano lectivo. Termine a sua compra sabendo que não precisa de recolhê-los presencialmente: basta abrir a porta, quando tocarem à campainha.​

Foto Encomende os manuais em worten.pt e receba-os em sua casa. 3. Relaxe e aproveite o tempo em família

Agora que já antecipou todas as tarefas que normalmente se concentram no final de Verão, vá de férias descansado sem pensar no regresso à rotina e desfrute ao máximo dos dias de descanso em família. Aproveite as férias a 100% sabendo que terá todos os manuais escolares que precisa antes do primeiro toque da campainha. Trimmmm.

