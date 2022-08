Já passaram 25 anos, mas «o mito de Diana» continua bem vivo

Entornointeligente.com /

A limusine acelera pelas ruas de Paris, enquanto tenta escapar aos paparazzi que a perseguem em motos. Lá dentro seguem a princesa Diana e o namorado Dodi al-Fayed. Ao volante, o motorista Henri Paul que não tira o pé do acelerador. O final desta história já é conhecido: o automóvel despistou-se na Ponte de L’Alma, matando todos os que seguiam no seu interior.

A princesa do povo morreu tragicamente há precisamente 25 anos, a 31 de Agosto de 1997. Mas Diana continua a «ser um verdadeiro mito da actualidade», lembra Alberto Miranda, jornalista especialista em famílias reais, em conversa com o PÚBLICO. «A imagem que vamos ter de Diana é sempre no seu esplendor, no auge da sua popularidade», reflecte o autor de As Dez Monarquias da Europa .

Quem morre na flor da idade ─ como o caso da princesa de Gales que tinha apenas 36 anos ─ torna-se quase imortal, acredita o jornalista. «É como aconteceu com Grace Kelly. Nunca iremos ter uma imagem da Diana a envelhecer e isso contribuiu para aumentar o mito à volta da sua figura», compara.

«A Diana ainda tem impacto, ainda se fazem documentários sobre ela, escrevem-se notícias, as pessoas continuam intrigadas com esta mulher», assinala, em entrevista à Reuters, o biógrafo Andrew Morton, autor do livro que, em 1992, trouxe a público os problemas no casamento dos príncipes.

Foto O noivado de Diana e Carlos em 1981 Reuters Numa entrevista recente ao PÚBLICO , também a cunhada Sarah Ferguson, duquesa de Iorque, teceu rasgados elogios a Diana, de quem continua a falar no presente, como se a princesa nunca tivesse morrido: » Ela simplesmente é diferente, é especial. Não há ninguém como ela».

O «mito» à volta de Diana recua até Fevereiro de 1981, quando a jovem de 19 anos é apresentada como a noiva de Carlos, o filho mais velho da soberana Isabel II, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. «Toda esta magia da menina que vai viver o conto de fadas encantou os britânicos», recorda Alberto Miranda. Poucos meses depois, a 29 de Julho desse ano, o mundo parou para assistir ao casamento dos príncipes na Catedral de São Paulo, em Londres.

Foto Diana com os filhos Reuters A 21 de Junho de 1982 , nasce o primeiro filho de Diana e Carlos, William. O irmão mais novo, Harry, chega dois anos depois, a 15 de Setembro de 1984. «O casamento e o nascimento dos filhos deram palco a Diana. Aí reside a magia das monarquias: as pessoas acompanham o nascimento dos filhos e as tragédias como se fosse a sua própria vida», destaca o jornalista.

As tragédias na vida de Diana não tardariam a suceder-se. Sabe-se agora que em 1986, o príncipe Carlos reatou a relação com Camila Parker Bowles , uma antiga namorada ─ a mulher que mais tarde assumiria como «o amor da sua vida» e com quem casaria em 2005. Enquanto isso, Diana debatia-se com uma distúrbio alimentar, bulimia, e ainda que continuassem a aparecer juntos em público, viviam vidas separadas.

Foto A entrevista de 1995 © Pool Photograph/Corbis/Corbis via Getty Images Os problemas no casamento chegariam ao conhecimento do público graças ao livro de Andrew Morton, que retratava a princesa como uma mulher presa numa relação infeliz e que tinha tentado o suicídio para atrair a atenção do marido. Viria a saber-se que a biografia de 1992 tinha sido escrita com a colaboração de Diana. Em 1995, a princesa dá a polémica entrevista à BBC ─ terá sido a coagida para o fazer ─ onde falou das infidelidades de Carlos: «Havia três neste casamento, era gente a mais».

Todo o drama à volta da vida de Diana e a perseguição dos tablóides de que era alvo desde os anos 80, só contribuíram para aumentar o fascínio das gentes pela princesa. «A Diana soube catapultar a imagem dela a favor das causas humanitárias. E a forma como o fez chegou ao coração das pessoas», sublinha Alberto Miranda. «É um dos grandes legados de Diana, a forma como quebrou preconceitos e trouxe temas estruturantes para a agenda mediática», acrescenta, mencionando o VIH, a lepra ou a homossexualidade.

A trágica morte Em Agosto de 1996, Carlos e Diana divorciam-se. Um ano depois, a verdadeira tragédia atingiria a família real, quando a princesa morre num acidente de automóvel com o namorado Dodi al-Fayed ─ em 2008, determinou-se que a culpa da morte de ambos era do motorista Henri Paul, pela condução negligente.

Reuters Reuters Reuters Fotogaleria Reuters Os príncipes Harry e William tinham 12 e 15 anos, respectivamente, e a imagem de ambos atrás do caixão da mãe marcaria o mundo. Mas foi a forma como a restante família real lidou com a morte de Diana que mais chocou os britânicos. «Foi um dos grandes golpes na popularidade de Isabel II», considera Alberto Miranda.

É que a rainha demorou até lamentar publicamente a morte da nora e só o fez depois de uma grande pressão por parte do povo e da imprensa. «Isabel II foi educada para não mostrar emoções, nem reagir, mas teve de ceder», reaviva o jornalista. Os ingleses interpretaram o silêncio inicial da soberana como «um sinal de mal-estar entre ambas», mas a líder deixou tudo em pratos limpos, assegurando que nutria um grande afecto por Diana.

Foto LUSA/TOLGA AKMEN No dia do funeral, quando o caixão com o corpo de princesa passa junto ao Palácio de Buckingham, a monarca faz uma inclinação ─ um gesto pouco comum de ser feito por uma rainha. O primeiro-ministro de então, Tony Blair, lamenta a morte de Diana e apelida-a da «verdadeira princesa do povo» ─ título pelo qual continua a ser informalmente conhecida.

Um legado vivo em William e Harry William e Harry nunca esconderam o trauma provocado pela prematura morte da mãe e hoje são voz activa pela saúde mental. «Todos os dias desejamos que ela estivesse connosco», lembrou o duque de Cambridge no ano passado quando os irmãos revelaram uma estátua da mãe nos jardins do palácio de Kensington . Já Harry voltou a sublinhar, na semana passada , o quanto desejava que os filhos tivessem conhecido a mãe.

É um exercício de adivinhação imaginar como seria a vida de Diana hoje, mas Alberto Miranda não tem medo de se aventurar: «Podemos dizer com segurança que seria um mãe protectora e avó carinhosa, uma aliada da família.» A princesa de Gales sempre fomentou a proximidade entre os irmãos, lembra, e esse é um dos motivos por que é tão triste ver William e Harry desavindos nos últimos anos, na sequência do duque de Sussex ter abandonado os deveres reais .

Menos próximos do que provavelmente a mãe gostaria, os filhos de Carlos e Diana continuam empenhados em fazer viver o legado da mãe e nenhum dos dois perdeu a matriz da solidariedade. William apadrinha dezenas de causas como membro activo da família real e Harry além de ter criado os Jogos Invictus, para apoiar veteranos de guerra, também fundou, com a mulher Meghan Markle, a associação de bem-estar infantil Archewell ─ baptizada a partir do nome de Archie, o primeiro filho de ambos .

E qual dos dois é mais parecido com a mãe? O olhar e a expressão de Diana (re)vive em William, analisa Alberto Miranda. Já a rebeldia da princesa do povo fica eternizada no filho mais novo, Harry. Resta saber qual dos netos será mais parecido com a avó.

