J.K. Rowling habló de su ausencia en el especial de «Harry Potter»

Sin embargo, la sonada ausencia de la creadora de todo el 'universo Harry Potter' en este especial llamó rápidamente la atención de los millones de seguidores que tiene esta historia en todo el mundo. Ahora, ocho meses después de la grabación de 'Harry Potter: regreso a Hogwarts', J.K Rowling habla sobre el motivo de su no participación en el reencuentro. «No quería hacerlo», expresa de manera muy contundente. Si bien la producción le ofreció aparecer en él, la autora prefirió rechazar la oferta. «Me pidieron que estuviera en eso y decidí que no», insiste.

«Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, ya sabes, creo que con razón. Es decir, de eso se trataba el aniversario. Y nadie me dijo que ‘no’, así que decidí no hacerlo», continúa profundizando en declaraciones para el podcast de Graham Norton. Respecto a su actual relación con «el joven reparto» de las películas, J.K Rowling dice: «Con algunos mejor que con otros, per siempre ha sido así. A algunos los conocía mejor que a otros».

