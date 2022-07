Já há data. Mário Ferreira vai ao espaço na próxima quinta-feira

Entornointeligente.com /

Dia 4 de agosto, quinta-feira, às 14:30 (hora de Lisboa). É este o momento previsto para a descolagem da missão NS-22 da empresa espacial privada Blue Origin, que levará a bordo o português Mário Ferreira.

Nesse dia, tudo correndo como previsto, o empresário dono da TVI e da empresa de cruzeiros Douro Azul tornar-se-á o primeiro português a ir ao espaço. Ou, pelo menos, a chegar ao ponto considerado a fronteira do espaço, uma altitude a 100 quilómetros do nível do mar — que é até onde atingem os voos da empresa aeroespacial do fundador da Amazon Jeff Bezos.

O lançamento da New Shepard acontecerá no Launch Site One, na região do Texas Ocidental.

Subscrever Além da data, foi ainda divulgado o logótipo da missão, com os apelidos dos seis tripulantes e símbolos representativos de cada um.

Existe o desenho de uma caravela — que a Blue Origin designa «navio de Magalhães» — em representação «da herança portuguesa de Mário Ferreira e da sua paixão pela aventura», segundo se pode ler no site da empresa .

Também estão representadas as Pirâmides do Egito, «representando a herança da [engenheira egípcia} Sara Sabry e como forma de celebrar o facto de ser o primeiro astronauta do seu país».

«A Fossa das Marianas representa a conquista de Vanessa O’Brian» — a tripulante britânico-americana — «em ter alcançado o Challenger Deep, o ponto mais profundo da Terra», lê-se ainda.

A própria cápsula é representada como uma bola de basquetebol em homenagem ao desporto que fez o êxito do canal Dude Perfect, no YouTube, fundado pelo americano Coby Cotton.

Entre a Fossa das Marianas e o navio português pode ver-se um peixe, que «simboliza a paixão de Steve Young pela pesca». O norte-americano, apesar de ser um executivo das telecomunicações, é um «ávido pescador», pode ler-se no comunicado.

Existe ainda a imagem de uma carruagem, que a Blue Origin explica representar «as aspirações de Klint Kelly III», inovador americano na área da informática e da róbtica, «em atingir a nova fronteira do espaço.

Fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, o dono da Amazon, a Blue Origin efetua desde 2021 voos espaciais, que, por irem acima da linha Kerman (100 km da Terra), conferem, em princípio, a condição de astronauta aos tripulantes. O próprio Bezos esteve no primeiro voo tripulado, com mais três pessoas, a 20 de julho do ano passado.

O nome do astronauta português tinha sido prometido na cimeira dos exploradores GlexSummit 2022, que decorreu nos Açores. Na altura, o astronauta Richard Garriott prometera que seria «um nome que o país [iria] conhecer».

O empresário Mário Ferreira é o presidente do grupo Pluris Investiments que detém, além de uma posição de capital de referência na TVI, a empresa Douro Azul, de cruzeiros no Douro. Recentemente, tem estado nas notícias devido ao financiamento que o seu grupo obteve do Banco de Fomento — um caso que foi inclusivamente levado à colação esta semana no debate do Estado da Nação, no parlamento — bem como pelo facto de a Douro Azul estar a ser investigada pela Autoridade Tributária na chamada operação «Ferry». Neste último caso, o empresário foi a 7 de julho constituído arguido, como o próprio tinha pedido, de forma a melhor se poder defender das suspeitas de fraude qualificada e branqueamento.

