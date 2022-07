J Balvin, feliz porque su hijo le dijo «papá» por primera vez

Entornointeligente.com /

El reguetonero colombiano J Balvin se encuentra de gira mundial y este sábado 16 de julio se presentó en República Dominicana junto ‘Al Alfa’, el concierto fue todo un éxito y el paisa agradeció a través de sus redes por la asistencia al evento.

Así mismo, por medio de sus historias de Instagram reveló lo feliz que se siente, pues su pequeño hijo Río dijo por primera vez «papá».

El intérprete de «qué más pues» y «Mi gente» no estuvo presente en el instante que su hijo lo llamó, su pareja y madre de su hijo Valentina Ferrer le compartió un video del emotivo momento.

«Mi hijo acaba de decir papá, pero no estuve, me mandaron un video. Se me ha explotado el corazón», expresa J Balvin antes de compartir el video.

Seguidamente se ve al pequeño Río mientras gatea, su mamá le dice «baby papá», y el niño repite «papá».

Claramente J Balvin está muy emocionado por el logro de su hijo de que por primera vez lo mencionara.

Muchos internautas se alegran con el cantante por el importante momento que está viviendo en su faceta como papá, sin embargo, otros lo critican por no estar presente y junto a su hijo en ese instante tan irrepetible.

