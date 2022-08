J Balvin encabezará Concierto del NFL Kickoff 2022

Entornointeligente.com /

La NFL anunció este jueves que J Balvin encabezará el Concierto del NFL Kickoff 2022 en la NFL Kickoff Experience presentada por Verizon en Alamitos Beach, Long Beach, el jueves 8 de septiembre antes del arranque del juego entre los Buffalo Bills y Los Angeles Rams en el Estadio SoFi.

La NFL Kickoff Experience en Alamitos Beach, Long Beach, abrirá a las 3 pm hora del Este (12 pm hora del Pacífico), y J Balvin hará su aparición en escena aproximadamente a las 7 pm hora del Este (4 pm hora del Pacífico).

Gaby Deimeke La presentación de Balvin será transmitida vía streaming en su totalidad en NFL.com, la aplicación de la NFL y plataformas selectas de redes sociales de la NFL; porciones de la presentación serán televisadas por NBC y NFL Network en sus programas de cobertura previa al juego.

La NFL Kickoff Experience en Alamitos Beach será gratuita y estará abierta al público, y los aficionados ya pueden visitar nfl.com/2022kickoff para registrarse para las entradas. La misma ofrecerá a los fans la oportunidad de acercarse más al juego con juegos interactivos, oportunidades para tomarse fotos con el Trofeo Vince Lombardi y los 56 anillos del Super Bowl y mucho más.

Tras la presentación de J Balvin, los aficionados estarán invitados a quedarse a la Kickoff Watch Party 2022 para ver el partido Bills vs. Rams en las pantallas de toda la sede del evento.

Rewatch the Super Bowl halftime show with @JLo & myself. LATINO GANG! @NFL #SBLIV https://t.co/wlNxm3SoCa pic.twitter.com/Uthdmnqqei

— J BALVIN (@JBALVIN) February 3, 2020 J Balvin electrificó al público con su aparición sorpresa en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LIV con Jennifer López y Shakira.

«Sentí el increíble fanatismo de la NFL durante el medio tiempo del Super Bowl en Miami en 2020», dijo J Balvin. «Ese año cerramos las cosas con un gran partido y una gran fiesta. Esta temporada, para arrancar, estamos celebrando aún más fuerte y haciendo más ruido».

Más detalles acerca de la NFL Kickoff Experience se harán disponibles en las próximas semanas.

