Izquierda entraba historia política del Sur, el periodismo informativo e investigativo Se juega fundamentos legales

Entornointeligente.com /

El Reloj del Tiempo

Venezuela, transcurre sus días entre gestiones del gobierno y la ignorancia sociopolítica de los venezolanos. Así, ante esas ineptitudes cotidianas los sembradíos fértiles de nuestra soberana patria pasan a manos de extranjeros iraníes, entonces los debates quedan silenciados en toda la inmensa extensión territorial del país porque a lo que se ve, nadie conoce las referencias del sistema democrático bolivariano, porque el Bolivarianismo no nació con Chávez, ya en las universidades y centros de educación media los docentes de Historia Política de Venezuela enarbolaban la bandera de Miranda junto al mástil de la plaza cívica del país.

Hace años atrás, los iraníes vienen manejando lo relacionado con Misión Vivienda, colocando material de tercera, chatarra en cabillas que no guardan proporcionalidad y también con la industria de la combustión, gases y asuntos energéticos., hay otras consideraciones como se viene entregando el país a extranjeros que nada tienen que ver con nuestra libertaria y, esto, debe llevar un proceso jurídico de penalización.

La familia de los trabajadores y el campesinado se encuentran desconcertados porque las viejas luchas políticas la han convertido en nada, irrespetándose todos los acuerdos políticos en materia sindical. Entonces, muchos diputados a la Asamblea Nacional y el mismo presidente de la república llegaron a esos cargos utilizando alegatos obreros. Ahora, todo es ilegal, y expuestas algunas argumentaciones a las sanciones legales para lograr el silencio y los docentes y obreros de la salud, no se quejen de lo inmediato.

El pueblo esta confundido, hay una demostración de parcialidad a las demandas salariales y de justicia social. Venezuela ha perdido sus mercados originales y, ahora sabemos que Castro Soteldo poco hizo a favor del campo agrícola.

Hay muchos hombres de paja, desde la época de Delgado Chalbaud, hasta nuestros días. Les falta firmeza política y, no hay diferencias entre un Eduardo Fernández y un Guaidó. Ya sabemos que el Psuv no es un partido, Pasó a ser una organización militarista.

El espectro político de una verdad histórica

Esta demostrado que, el problema ya no es Estados Unidos de Norteamérica, sino de idoneidad política. El trato del gobierno con agentes de la narcopolítica ha tejido una red muy tensa y las consecuencias las sufren en la actualidad las Iglesias Evangélicas Pentecostales y Protestantes a nivel intermedio que ha dañado su propia estructura ministerial. En este particular, como lo dijo una vez el Diputado y Capitán, (a) Diosdado Cabello Rondón en referencia a Fernando Ochoa Antich y su grupo creado dentro de La Ilustre Academia Militar que se deben abrir algunas páginas de la historia política del país y 2000 generales no han podido prender los motores de producción del país ante la inmensa oportunidad que se les dio.

Lo más grave es que, la oposición ha sorprendido al Estado Bolivariano de Venezuela al plegarse a los sofocamientos del partido de gobierno, donde no hay liderazgo alguno. Entonces hay millones de votos comprometidos en Alianza con los entes del gobierno y una oposición silenciada ante la entrega del país al Medio Oriente, lo que, indica que estamos neocolonizados de nuevo, con periodistas que temen decir la verdad, porque en lo absoluto, no hay un respaldo ideológico.

En el Sur, la construcción de un verdadero movimiento político hacia una sociedad diferente no se ha cumplido, todo depende de los populistas de izquierda que aúpan el neoliberalismo y posneoliberalismo. Es necesario reorientar todo un campo ideológico y, en una oportunidad Mariátegui pudo decir, «El marxismo no es calco y copia». Por otro lado, Alejandro Rossi, «La prosa en español debe brillar a fuerza de un uso atrevido y fiel a la vez a la tradición de los grandes prosadores de la lengua»-

-* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com