Izis La Enfermera de la Salsa estrena nuevo álbum «La Enfermera Llegó»

Entornointeligente.com /

La cantante Isis Rosario, mejor conocida como Izis «La enfermera de la Salsa» lanza al mercado su nuevo trabajo discográfico titulado «La Enfermera Llegó» . Un álbum interesante y cargado de buena energía en donde muestra su versatilidad musical.

«La Enfermera Llegó» contó con la participación de excelentes músicos, productores y arreglistas de la talla de Chino Núñez, Tito Ortega, Eric Maldonado, Erik Piza, Georgie Padilla, Luisito García, Richie Vega, entre otros.

Dicho fonograma está conformado por siete (7) temas: «All Around The World» popularizado por la cantante Lisa Stanfield, «Amor Gitano» versión Salsa del famoso bolero interpretado por la cantante cubana La Lupe en los años 60, «Any Time Any Place» un gran éxito de la famosa cantante y compositora Janet Jackson, «Te Felicito» el cual fue una canción muy popular en los años 90 y ha sido grabada por varias agrupaciones y artistas latinos como Grupo Mojado y Laura Flores.

Más sobre Laura Flores Janet Jackson Además incluye un éxito de Alicia Keys titulado «Fallin» versión Bachata y temas inéditos como «Buscando» cuya composición es de Izis La Enfermera de la Salsa y «La Enfermera Llegó» del compositor Miguel A. Barrios.

Con esta propuesta musical, busca expandir su música a otros mercados que están atraídos por la música latina en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

En efecto, «La Enfermera Llegó» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El videoclip se puede apreciar a través del siguiente enlace: https://youtu.be/7xcRcgMRssk

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com