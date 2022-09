Entornointeligente.com /

Iza fala em sonho realizado no Palco Mundo e emoção em cantar ao lado da mãe: 'Bagulho tava doido' Cantora contou que precisou se afastar enquanto a mãe tocava piano para segurar a emoção, durante a apresentação deste domingo (4). Por Matheus Rodrigues, g1

04/09/2022 20h42 Atualizado 04/09/2022

Confira o que rolou no show da Iza no Rock in Rio 2022

A cantora Iza contou que precisou se afastar do piano durante a participação de sua mãe em sua apresentação no Rock in Rio, neste domingo (4), no Palco Mundo. Ela contou que «o bagulho tava doido» e precisou respirar fundo para não ser afetada pela emoção.

«Foi uma emoção muito grande. Uma noite de celebração, de comemoração, de coroação. Minha mãe é minha maior referência. A galera tem falado sobre eu ser a primeira mulher preta brasileira a estar no palco», disse.

«Eu quis trazer a minha mãe junto comigo e trouxe todas as minhas referências. Foi um momento muito especial. Ela estava muito nervosa. Quase que eu tive que cantar 'No Woman No Cry' para ela. Foi um sonho realizado. Nunca vou esquecer esse dia», disse Iza.

Iza canta ‘No woman no cry’ enquanto sua mãe toca o piano

Durante o show ela falou sobre um episódio de burnout que teve. Ao g1 , ela disse que é importante respeitar as etapas do processo para cuidar da própria saúde mental.

«Eu falo muito sobre processos criativos e sobre a gente respeitar o nosso próprio tempo. Acho que é muito importante a gente respeitar a individualidade de cada. Eu acho que rola muito uma pressão externa de pessoas que não fazem parte da sua correria. Não tenha medo de ser você, não tenha medo de seguir o seu tempo e os eu processo, não tem certo e errado. Na verdade, o certo mesmo é fazer aquilo que te dá tesão e te faz feliz. Isso vai fazer com que a sua mensagem chegue para as pessoas profundamente, se você tiver jogando com a verdade», afirmou.

