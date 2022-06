IX Cumbre de las Américas: entre altibajos y el compromiso del Hemisferio Occidental

Entornointeligente.com /

La IX Cumbre de las Américas culminó el viernes en Los Ángeles con los compromisos adquiridos por los países para afrontar retos urgentes como la migración irregular. La ausencia de varios dignatarios fue un traspié desde el comienzo del evento organizado por el gobierno de EEUU.

Washington DC — El cónclave de mandatarios del Hemisferio Occidental ha concluido con discusiones a fondo y propuestas de solución para encarar los principales problemas que aquejan a la región como la migración irregular, una problemática que golpea a Estados Unidos y alcanza dimensiones continentales.

La IX Cumbre de las Américas a la que no asistieron los presidentes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia -aparte de los vetados al evento por parte de Estados Unidos: Cuba, Nicaragua y Venezuela- ha dejado altibajos por las notorias ausencias.

Las críticas a Estados Unidos por las exclusiones de los tres gobiernos mencionados fueron parte del discurso de varios de los mandatarios caribeños que participaron en la sesión vespertina del viernes.

«Lamento que las invitaciones a esta novena cumbre no fueron extendidas a todos los jefes de Estado», dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien además rechazó el embargo comercial a Cuba que tiene más de seis décadas de vigencia, al calificarlo de «una barrera a la paz y la amistad en este hemisferio».

A estos dos reclamos también se unieron los líderes de Bahamas, Philip Davis y de Barbados, Mia Mottley.

Analistas consultados manifiestan que estos hechos muestran que el continente se encuentra en un momento «disfuncional, ideologizado y resentido».

Así lo resume el politólogo mexicano Leonardo Curzio, quien afirma que en esta edición de la Cumbre organizada por la administración de Joe Biden han salido a relucir las fracturas de una región » incapaz de articular esfuerzos hemisféricos», como los postulados dejados por la cumbre.

Curzio sostiene que la IX Cumbre de las Américas ha dejado al descubierto al menos tres elementos fundamentales que van desde la estatura de los liderazgos de la región, pasando por el «ensimismamiento de nuestros países en sus dinámicas internas», así como la «disfuncionalidad» del sistema interamericano.

La Declaración de Migración de Los Ángeles El documento conocido como la Declaración de Migración de Los Ángeles, fruto de esta cumbre, es una hoja de ruta para que los países acojan a un gran número de migrantes y refugiados.

El texto es el resultado del trabajo conjunto de Estados Unidos y los países de la región. Incluye un compromiso de todos los gobiernos -a lo largo de la ruta migratoria– para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de sus respectivos países.

También lea ¿Qué dice la Declaración de Migración de Los Ángeles? Al cierre del importante evento, Biden resaltó la importancia de la cooperación a nivel regional para frenar el enorme flujo migratorio.

«Tenemos que poner fin a las formas peligrosas de migración», destacó el mandatario y apuntó a la guerra rusa en Ucrania y «la agitación política de los regímenes autocráticos de la región» como causantes de «niveles récord de migración» en el hemisferio.

La Declaración de Los Ángeles finalmente fue firmada por todos los gobiernos participantes y contiene puntos importantes para la integración de políticas migratorias.

«No emprenda este peligroso viaje. La frontera no está abierta»: reitera EEUU

Buscar apoyo financiero de fuentes tradicionales o no, a fin de apoyar a los países receptores de migrantes; darle un nuevo aire a los mecanismos regionales de integración «para la cooperación en el cumplimiento de la ley», «fortalecer y expandir las vías de migración laboral temporal» y mejoras en los servicios públicos a los migrantes en los países de acogida, entre otros.

Esta hoja de ruta fue posible gracias a lo que los participantes han definido como el compromiso con la institucionalidad democrática para el abordaje del espinoso tema de la migración irregular proveniente de la región hacia EEUU.

Expertos consultados coinciden en que este documento con objetivos y acciones concretas sería el principal logro de la IX Cumbre de las Américas, pese a la ausencia de líderes clave, como el presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, y varios líderes de países del norte de Centroamérica, que lideran la lista de los principales emisores de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

Los mandatarios ausentes delegaron en sus cancilleres la discusión del tema y de los compromisos asumidos en el encuentro, que concluyó este viernes con la rueda conjunta de mandatarios después de sesiones especiales y donde además fluyeron eventos paralelos como la Cumbre de la Sociedad Civil y el encuentro del sector privado del hemisferio.

También lea EEUU a migrantes: «No emprendan un viaje tan peligroso solo para ser deportados» Las «deudas» de la IX Cumbre de las Américas Para la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la cita en Los Ángeles –según comentó a la Voz de América – ha llevado a la cumbre a tocar un punto bajo a nivel colectivo en la región por haber sido «una cumbre que dejó bastante deudas».

La Cumbre de las Américas ha venido perdiendo la relevancia» Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica No obstante, para la exmandataria costarricense, se debe destacar el compromiso y acercamiento de un grupo nutrido de presidentes que llegaron a Los Ángeles para afianzar compromisos de cooperación con temas clave para la región.

«La Cumbre de las Américas ha venido perdiendo la relevancia que tuvo en su momento y creo que en esta ocasión llegamos a un punto bastante bajo; ¿por qué razón? porque se generó la sensación de que al menos un grupo de países no están interesados en que se resuelvan los graves problemas que tiene la región, de manera colectiva», apuntó Chinchilla.

También lea Kamala Harris anuncia nuevas iniciativas para el Triángulo Norte La expresidenta costarricense estima que fue altisonante el hecho de que no estuvieran los presidentes de países clave para la promulgación de la Declaración de Migración de Los Ángeles, justo porque la migración irregular es una preocupación para el gobierno de Estados Unidos y línea clave en su política exterior.

«Porque la migración tiene causas de fondo y pareciera que esos países, los que más preocupan a Estados Unidos al día de hoy, en donde en principio había más esfuerzos concentrados -como los que anunció la vicepresidenta Kamala Harris- no están muy interesados en ir más allá de las negociaciones que han venido teniendo de manera bilateral», expresó la Chinchilla. «Muy desafortunado».

Foro: Cumbre de las Américas, legado y polémica

0:00 0:29:58 0:00 Descargar 240p | 77,9MB 360p | 112,2MB 480p | 171,9MB 720p | 449,0MB 1080p | 537,5MB Los «claroscuros» de la cumbre de Los Ángeles En entrevista con el programa Foro, de la Voz de América , la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que la cumbre «tiene claroscuros» con cosas muy positivas como poner en presente la creación de «una agenda de necesidad de desarrollo, y una agenda hemisférica para afrontar desafíos comunes».

Hay que garantizar que esto [la cumbre] tenga seguimiento» Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia De acuerdo a sus declaraciones, es negativo el distanciamiento temporal de la cumbre que no permite a los 1.000 millones de habitantes del continente «ser convocados a un proyecto concreto que vaya a tener duración en el largo plazo».

Y agregó que la lección dejada por esta cumbre es la necesidad de ampliar la coordinación para darle seguimiento con indicadores precisos y mecanismos de medición.

«Hay que garantizar que esto [la cumbre] tenga seguimiento, que tenga indicadores, que tenga fechas, que tenga responsables y que tenga un presupuesto de Estados Unidos, pero también de los países de la región», para asumir los costos dijo la vicepresidenta Ramírez a la VOA .

También lea Presidente de Paraguay: «Se ve cómo el crimen organizado permea la política, la justicia, la fiscalía y la representación» Paa algunos presidentes como el de Paraguay, Mario Abdó Benítez, la cumbre deja una importante reflexión además de la defensa de la democracia, la importancia asumir dentro de los países que el modelo, estará sometido a fuertes presiones, por lo que no deben descuidarse aspectos sociales como la misma inseguridad ciudadana que representan un riesgo para la democracia.

