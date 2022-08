Ivonne Montero desmiente a Salvador Zerboni, dice que nunca la ayudo con la cirugia de su hija (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Zerboni solo quiso aprovecharse de la situación de su hija. Ivonne Montero se corono como la ganadora absoluta de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, por lo mismo ha sido el foco de atención y tras varias entrevistas ha hablado de sus experiencias y convivencia con los integrantes de reality, esta vez tuvo que desmentir los señalamientos que hizo Salavador Zerboni, quien mencionó que ayudó a la actriz con la primera cirugía de su hija.

Tras un encuentro con varios medios de comunicación, Ivonne afirmó que sostuvo una relación fugaz con Zerboni, hace unos años y que jamás contribuyó de manera monetaria o emocional cuando le realizaron la primera intervención quirúrgica a su hija.

«Dijo que había pagado parte de la cirugía de mi hija, ¿En qué momento?, si el señor no me invitó ni un café «, manifestó la actriz de 48 años.

También revelo que la única vez que Zerboni llego a presentarse en el hospital donde su hija estaba internada, llego con una reportera para que le tomarán fotografías juntos y aparentar que estuvo a su lado en un momento tan complicado.

te puede interesar: Salvador Zerboni rompre el silencio tras la derrota en La Casa de los Famosos 2 «Yo descubrí que él había planeado llegar con una reportera al hospital aquella noche, y yo me acuerdo que yo salí y, cuando lo abracé, alcancé a ver a una reportera , y la verdad no dije nada porque sí necesitaba un abrazo en ese momento, pero, de verdad, Zerboni no me invitó ni un café», comento.

De esta manera describe a Zerboní como un «fantoche» por «colgarse medallas» que no le corresponden, así como también aclaro que ella tuvo que ver la manera de pagar la operación de su hija e hizo énfasis que el actor no le pagó «ni un café».

«Cada quien va a cargar con sus acciones, sus pensamientos y con sus mentiras, yo estoy tranquila «, comentó Montero.

