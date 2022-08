Ivonne Montero confesó que se enamoró de Eduardo Rodríguez

Entornointeligente.com /

Montero confeso el romance que vivió con Eduardo. Como bien sabemos Ivonne Montero se corono como la ganadora absoluta de ‘La casa de los famosos 2, la actriz se posiciono como una de las artistas más buscadas y mencionadas en el mundo del internet en las redes sociales.

Así mismo la actriz no ha dejado de comentar sus experiencias, enemistades, y amoríos con sus compañeros. De esta manera se dio a conocer que Eduardo Rodríguez expreso que ella se había victimizado para poder ganar la competencia y que se aprovechó de la situación como madre soltera.

Justamente después de la expulsión de Eduardo ella admitió haberse enamorado de el. « Empecé a enamorarme, él nunca lo supo , nunca lo entendió», confesó en la entrevista para el programa ‘Chismorreo’.

«De repente comenzó a fletarse de eso y luego decir que por ser mamá soltera y que por tener a mi nena con la condición yo estaba tomándolo como pretexto y que por eso había ganado. La verdad se me hace muy bajo, porque él sabe perfectamente, perfectamente, por las que yo he pasado «. Expreso la actriz tras las declaraciones de Rodríguez.

Debemos hacer énfasis en el hecho que Eduardo Rodríguez es una de las personas que mejor conocía la historia y las dificultades que ha pasado la actriz, la verdad es que esta triste debido a su compartimento. «Incluso, en muchas ocasiones, él me dijo: ‘ Yo te admiro, Ivonne, yo te admiro muchísimo por la mujer que eres, por la guerrera que eres , te quiero mucho Ivonne’ y de repente ver estas palabras, de verdad, me da mucha tristeza que no sepa aceptar y el que esté dolido».

te puede interesar: Ivonne Montero se pronuncia sobre los polémicos comentarios de Eduardo Rodríguez (+VIDEO) También comento la manera en la que ella estuvo de manera incondicional para él: «Yo le he ayudado mucho, le he tratado de conseguir chamba, he tratado de conseguirle representantes, ha tenido mi apoyo en muchas ocasiones «.

Ivonne comento durante el reality que ella y Eduardo mantuvieron un largo romance pero que tuvo que terminarse debido a que no se concretó después de seis largos años en los que iban y venian , según le confesó entre lágrimas a Luis ‘Potro’ Caballero en el mes de mayo, cuando Daniella Navarro y ‘Lalo’ comenzaron a coquetearse.

📺 #Chismorreo | Ivonne Montero @IvonneMonteroO habla del Bullying que sufrió pic.twitter.com/z0CtcqNIEM

— Chismorreo (@ChismorreoTv) August 12, 2022

« No estaba dispuesta a seguir así, no era lo que yo quería , que yo había aceptado el tiempo que habíamos pasado y lo que disfruté pero quería algo bien para mí… Soy una mujer hecha y derecha, con educación, valores y principios. Yo se lo dije: ‘Lalo, yo valgo mucho como mujer «, confesó.

Tras esta confesión frente a las cámaras, Eduardo negó esas declaraciones frente a Daniella Navarro: « Yo no anduve con ella, es diferente que si algún día nos prestamos el traje y nada más «, concluyó.

Redacción Gossipvzla Fuente Tvnotas

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com