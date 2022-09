Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Ivo Cassol anuncia desistência da candidatura ao governo de Rondônia: 'estou fora da política' Declaração foi dada durante uma transmissão ao vivo em uma rede social nesta quinta-feira (1°). Por g1 RO

01/09/2022 17h45 Atualizado 01/09/2022

Ivo Cassol anuncia que vai sair da política

O candidato Ivo Cassol ( PP ), registrado na disputa ao governo de Rondônia, anunciou a desistência da candidatura nesta quinta-feira (1º). O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo em sua página oficial no Facebook. A declaração aconteceu um dia antes do fim do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que poderia invalidar a candidatura de Cassol (entenda mais abaixo) .

«Eu quero dizer para vocês que eu estou fora da política. É a realidade. Saio de cabeça erguida, com dever cumprido. Fiz a minha parte. Eu poderia continuar, não vou continuar porque acho uma humilhação pelo que eu fiz, pelo que eu trabalhei, pelo que eu construí», disse Cassol.

«Eu peço desculpas a muitos de meus amigos que queriam que eu continuasse, mas não vou, gente», afirmou.

1 de 1 Ivo Cassol — Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Ivo Cassol — Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Durante a transmissão ao vivo, Ivo Cassol justificou a decisão de sair da política «em respeito ao processo e ao sistema eleitoral do estado de Rondônia».

Também participaram da transmissão o então candidato a vice-governador, José Genaro, e a irmã de Ivo, Jaqueline Cassol.

Intenção de voto

Pesquisa estimulada para o governo de Rondônia

Conforme a pesquisa Ipec divulgada em 24 de agosto pela Rede Amazônica, Ivo Cassol e o atual governador de Rondônia Coronel Marcos Rocha (União) estavam tecnicamente empatados na disputa para o governo do estado, sendo que Rocha lidera a disputa com 30% das intenções de voto e Cassol 29%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Julgamento no STF

No dia 4 de agosto, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia concedido, de forma monocrática, uma liminar suspendendo os efeitos de inelegibilidade decorrentes da condenação penal contra o ex-governador Ivo Cassol.

Após obter a liminar, Ivo Cassol anunciou candidatura ao governo de Rondônia nas Eleições 2022.

Porém na última sexta-feira (26) começou uma votação no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) para invalidar ou autorizar essa liminar que possibilitou a candidatura de Cassol ao governo de Rondônia.

Até a tarde desta quinta-feira (1°), o placar no STF estava em 6 a 1 para derrubar a liminar judicial que Cassol havia obtido para disputar o pleito eleitoral em outubro. O processo vai seguir até 2 de setembro, sexta-feira.

Eleições 2022: STF já formou maioria para invalidar liminar de Ivo Cassol

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com