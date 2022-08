Iván López Caudeiron: Una necesaria conciencia política

Entornointeligente.com /

En estos días me tocó conversar con un grupo de jóvenes emprendedores, en unos de los talleres que impartimos como CEO de @ FocoYEmprendo. Los muchachos en su mayoría no eran típicos, sino más bien excéntricos por razones que no vienen al caso en su totalidad, pero que parcialmente incluyen una situación de privilegio, y me encontré con una escasa comprensión de lo que significa tener una NECESARIA conciencia política, o asumir una responsabilidad política.

Casi todos parecían suponer que la única manera de asumir un joven su responsabilidad política, es militar en algunos de los partidos existentes, o participar en «guarimbas» o «bochinches» de bajo nivel. No parecía ocurrírseles que, tal como han demostrado ampliamente los jóvenes de muchos países en Europa, existen justamente infinidad de cauces para el compromiso distinto e incluso contrapuestos al quehacer político tradicional.

«Es preferible dedicarse uno a ser un buen estudiante, o un emprendedor exitoso», me decían. Ahora bien, nadie está diciendo que un joven no debe ser todo eso también. Es sorprendente que a estas alturas en la terrible historia del siglo XXI, cierta gente pueda aún insistir en el desvencijado argumento que sirvió, por ejemplo, a tantos alemanes «decentes» para dar espalda a los crímenes nazis.

Todo el mundo es POLÍTICO

Todo ser humano, desde que tiene uso de razón, abriga ciertas ideas sobre cuál debe ser la organización óptima y las metas legítimas de la sociedad. En ese sentido, todo el mundo tiene «conciencia política», todo el mundo es «político». Lo que sucede es que a partir de allí hay gente cauta, cobarde, que prefiere guardarse su pensamiento para sí, para no sufrir molestias; mientras que otros asumen el compromiso de defender diariamente, donde quiera sus convicciones. Y lo triste y lo terrible, es que, como dijera alguien justamente en relación con la pasividad de cierta gente que ante las injustas y crueles guerra del medio oriente; si usted no se ocupa de la política, se encontrará con que tarde o temprano la política se ocupará de usted .

En eso dos extremos se encuentran las dos actitudes posibles frente a la «política». Y lo paradójico es que quienes se colocan en el primer extremo, encuentran alimento para su propia blandura y pasividad en la parte que suponen les toca, mediante no sé qué ósmosis milagrosa y remota, los llevará a sobrevivir en el exigente mundo de hoy, sin ser tocado o afectado. Paciencia…

Post Scritump : Desde el pasado mes de Marzo, hemos mantenido una nueva apuesta comunicacional: «El PODCAST de Iván López» . Todos los lunes desde cualquier red social de nuestra plataforma digital identificada en el usuario @IvanLopezSD podrán escucharnos en nuestras confesiones e impresiones sobre diversos tópicos que generan polémica, o aprendizajes de vida. Es un punto de encuentro para escuchar a quien siempre se ha atrevido a decir, a comentar, siempre con el olfato de lo valedero. Seguimos avanzando!!!

IG-TW: @IvanLopezSD ※ [email protected]

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Conferencista. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.

