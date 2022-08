Iván Duque ya tiene trabajo, ¿a qué se dedicará?

Entornointeligente.com /

Mark Andrew Green, embajador y director ejecutivo del Wilson Center, anunció que el expresidente Iván Duque se unirá como miembro distinguido de ese centro con sede en Washington D.C (Estados Unidos).

El anuncio se conoció tras una visita a Colombia por parte de Green y los miembros de la Junta Directiva y el Consejo Asesor Global del centro.

La participación del expresidente Duque comenzará a finales del mes de septiembre de 2022 y estará a cargo de temas como la defensa de la democracia, protección de la biodiversidad y cambio climático, » hasta responder con compasión a los millones de venezolanos que huyeron de la tiranía a Colombia «, según indicó el embajador Mark Green.

«Nos enorgullece darle la bienvenida al Wilson Center y contar con el beneficio de sus ideas y experiencia». enfatizó.

Por su parte, el exmandatario colombiano aseguró que » el Centro Woodrow Wilson, es uno de los Think and Do tanks (tanques de pensamiento) más prestigiosos del mundo, que ha adoptado los valores de defender la democracia y promover políticas sólidas para enfrentar la migración y la crisis climática en diferentes partes del mundo».

Agregó que «con el equipo del Centro Woodrow Wilson, liderado por el Embajador Mark Green, emprenderemos iniciativas que ayudarán a los países y organizaciones del sector privado a enfrentar la crisis climática que vivimos, así como la crisis migratoria que está poniendo en peligro a millones de personas. Es un gran honor para mí ser parte de este increíble equipo».

El trabajo del expresidente tendrá un enfoque global con especial énfasis en áreas como los niveles históricos de población desplazada en el mundo.

También estará a cargo de la acción sobre los desafíos relacionados con el clima y otros temas clave de conservación, promover los valores democráticos y la oportunidad económica.

«El presidente Duque es un político eminente y un líder de pensamiento distinguido que ha guiado a su país durante la pandemia y ha ofrecido un refugio seguro a millones de personas desplazadas que escapan del régimen en Venezuela», dijo el presidente de la junta del Wilson Center, el gobernador Bill Haslam.

Concluyó que » en nombre de toda la Junta Directiva, nos enorgullece darle la bienvenida como miembro distinguido «.

I am honored to announce that former President of #Colombia @IvanDuque will join @TheWilsonCenter as a Distinguished Fellow. His global focus will emphasize the importance of defending #democracy , climate change, and migration in the #Americas . https://t.co/rA5jS9M7jI pic.twitter.com/StdY8ael72

— Mark Andrew Green (@AmbassadorGreen) August 9, 2022

