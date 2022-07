Iván Duque: «Maduro no entrará al espacio aéreo colombiano»

Entornointeligente.com /

El presidente de Colombia, Iván Duque, ratificó en entrevista a «Caracol Radio», que no dejará entrar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la asunción de Gustavo Petro, que se realizará el próximo 7 de agosto.

«No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como mandatario de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia, ya que el próximo mandatario decida qué relación va a tener con él», expresó.

En la entrevista, Duque se arrepintió de haber dicho que Maduro tenía «las horas contadas» en 2019, cuando se desarrollaba «un intento por usurpar el poder en Venezuela por parte de varios opositores y un pequeño grupo de militares».

«No debí haber dicho las horas están contadas, porque es preferible tener un margen, si uno lo fuera a mirar cálculos políticos. Pero me salió del alma, del corazón, en un momento donde se estaba gestando una presión en el mundo que nunca se había visto contra ese régimen», contó Duque.

Con información de Versió Final



