Iván Duque le aconsejó a los colombianos no irse del país con la llegada de Petro

Entornointeligente.com /

Durante un encuentro con empresarios estadounidenses en la ciudad de Miami, el presidente Iván Duque, dijo a los colombianos que estarían buscando salir del país tras la elección de Gustavo Petro, como próximo presidente , que no lo hagan. Aseguró que él se quedará en Colombia, a pesar de las amenazas en su contra por parte del ‘Clan del Golfo’.

«Cuando yo oigo a la gente que se quiere ir, yo les digo que no lo hagan. Pero la mejor forma de decirle que Colombia es mí país, es el país que amo y yo seguiré acogiendo las causas en las que creo y debo transmitirles ese mensaje a todos los colombianos , porque si yo me voy -aun cuando tengo amenazas por parte del Clan del Golfo, que me quiere matar porque los hemos golpeado-, yo me quedo en mi país», dijo el mandatario.

Lea también: Iván Duque rechazó amenazas de disidencias de las Farc a medios de comunicación

En ese sentido, aseguró que, » jamás le aconsejaría a un colombiano que se marche, porque Colombia no es un país donde nuestras libertades dependen de quién sea el presidente; nosotros no hemos elegido a un emperador, hemos elegido es a un presidente por un período de cuatro años y esas son las reglas del juego y nosotros lucharemos por conservarlas».

Durante su discurso, el mandatario recordó que le quedan 24 días en el Gobierno, por lo que hizo un llamado a los empresarios estadounidenses a » no temerle» al cambio de mandato, a propósito de la llegada de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto .

«Las transiciones políticas no son el fin del mundo, ni tampoco deben ser considerados como un patrón de temor porque hemos defendido nuestra democracia. Tenemos instituciones fuertes, tenemos una economía pro empresa y nosotros siempre vamos a defender esos valore s, independientemente, de quién sea el presidente de turno», aseguró.

Le puede interesar: Iván Duque dijo que el «Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado»

El presidente Duque enfatizó en que, » lo que se ha construido en Colombia es algo que se va a conservar, no solamente porque el Gobierno (entrante) va a reconocer que eso sucedió, sino porque tenemos un sector privado vibrante y además tenemos unas funciones independientes y con esto quiere decir que muchas de las cosas que dijimos aquí mismo hace 4 años ya son una realidad».

Al resaltar las bondades del país para la inversión, el m andatario manifestó que los indicadores reflejan la recuperación que tuvo el país, gracias a las decisiones tributarias acertadas en el 2021 e, incluso, antes del 2020, cuando empezó la pandemia.

«Nos sentimos muy agradecidos y queremos que nos sigan permitiendo que Colombia dé lo mejor de sí y se siga convirtiendo en un líder en la transformación económica de América Latina «, dijo Duque.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com