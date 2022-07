Iván Duque dijo que el «Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado»

Entornointeligente.com /

El presidente Iván Duque, participó este viernes en la clausura del Quinto Congreso Internacional de Seguridad, que se cumple en Cartagena, donde señaló que, » el Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado «. Y enfatizó en que los gremios deben tener la posibilidad de expresar sus inconformidades.

En su discurso, el mandatario también se refirió al rol de la seguridad privada en los nuevos escenarios políticos y habló de los ajustes en materia de seguridad carcelaria que se hicieron en los últimos cuatro años.

Le puede interesar : Dólar en las nubes: compras que no debería hacer si quiere ahorrar

«Preservar la democracia requiere que el sector privado pueda ejercer sus actividades sin intimidad. El Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado, ni para imponerle sus criterios, ni para doblegar sus causas, ni para arrinconarlos», señaló el mandatario.

En ese sentido indicó que, «cuando el sector privado empieza a dudar de si se expresa con respecto a algo; que no vaya ser, que de pronto, tal vez, siquiera nos puedan a los nosotros retaliar, ese día estamos perdiendo la democracia. El día en que un gremio no pueda decir abiertamente lo que le gusta y lo que no le gusta, estamos perdiendo la democracia».

En su discurso, el presidente Duque también manifestó su rechazo hacia medidas como aumentar los impuestos a las empresas, para tener un mayor recaudo.

Lea también : Transferencias internacionales en dólares digitales: ¿De qué trata este servicio?

«Muchos técnicos que han creído, siempre, que la riqueza se distribuye poniéndole más impuestos a quienes tienen la capacidad de invertir. Fórmulas fallidas. Nosotros establecimos, primero, que todas las empresas en Colombia pudieran prácticamente deducir el 100% el IVA que se paga por los bienes de capital; esa fue una herramienta muy poderosa para las empresas», señaló.

También se refirió al descuento del 50% del ICA, sobre la declaración de renta, tanto para que las empresas como para las personas naturales, «pudieran generar más inversión y hacer inversión bruta de capital. Y logramos también eliminar la renta presuntiva y crear un régimen simple».

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com