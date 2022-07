Ivana Valsint será Miranda en el Miss Grand Venezuela

Entornointeligente.com /

Ivana Valsint de 22 años, será Miranda en el Miss Grand Venezuela que se realizará el próximo 13 de agosto en el teatro Municipal de Caracas.

El miércoles 06 de julio le fue impuesta la banda que la acredita como candidata oficial de manos de Sergio Di Francesco director de la franquicia regional del Distrito Capital, concurso regional en el que Ivana participó alcanzando una importante posición lo que luego le permitió el pase al importante concurso nacional.

«Estoy muy feliz de poder representar el gentilicio mirandino en tan importante concurso de belleza, me he preparado y me sigo preparando para demostrar que las mujeres somos más que belleza, somos talento, somos inteligencia, somos sabiduría y nos somos perfectas, sino que seguimos trabajando en ser nuestra mejor versión, cada día» dijo Ivana al ser oficializada como Miss Grand Miranda.

Valsint es tripulante de Cabina y estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, le apasiona entender la mente y el comportamiento humano, esa misma motivación la impulsó a crear la fundación: «I am a Reason» (Todos somos un motivo, una ocasión, una razón», cuyo objetivo es enfocarse en la salud mental y emocional de las mujeres y crear conciencia sobre su importancia.

Ivana también agradeció a Dios, a su familia, a todos sus amigos que la han apoyado en ese camino, a la directiva de Miss Grand Distrito Capital y Miss Grand Venezuela, por la oportunidad de vivir esa experiencia y acompañarla en ese andar.

La imposición de banda se realizó con la presencia de George Wittels Presidente del Miss Grand Venezuela, Karen Ramírez, Jefe de Prensa de Miss Grand Venezuela, Sergio Di Francesco Director del Miss Grand Distrito Capital y otros directores regionales del Miss Grand Venezuela y familiares. En el restaurant El Alazan de Altamira.

Por: Yuraima Quintero.

