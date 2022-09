IVA paga medidas em 2022 e pensões aliviam esforço em 2023

Entornointeligente.com /

O crescimento da receita do IVA em Portugal em 2022, muito acima do previsto pelo Governo no Orçamento do Estado aprovado em Junho, será, caso mantenha a tendência nos últimos meses do ano, mais do que suficiente para compensar nas contas públicas o impacto orçamental negativo, sentido essencialmente este ano, do pacote de medidas anti-inflação aprovado esta segunda-feira . E, para 2023, o Executivo até acaba por reduzir a metade o efeito orçamental negativo que era esperado com a aplicação da fórmula de actualização automática com as pensões.

