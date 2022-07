Entornointeligente.com /

Depois de «um dia de loucura», nas palavras do líder do centro-esquerda, Enrico Letta, Mario Draghi está a caminho da residência do Presidente para lhe entregar a demissão, exactamente uma semana depois de o ter efeito pela primeira vez, quando Sergio Mattarella a rejeitou e o convenceu a ir ao Parlamento «esclarecer» a situação política.

