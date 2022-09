Entornointeligente.com /

Itamaraty busca informações sobre autor de tentativa de atentado contra Cristina Kirchner e vê 'violência injustificável' Brasileiro aponta arma para a vice-presidente da Argentina mas não consegue efetuar o disparo. Ele foi detido pela polícia.

02/09/2022 00h16 Atualizado 02/09/2022

Homem tenta assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

O ministro Carlos França disse ao blog nesta quinta-feira (1º) que o Itamaraty busca confirmar informações sobre o autor da tentativa de atentado na Argentina contra Cristina Kirchner .

As primeiras informações do Itamaraty são de que o atirador seria de São Paulo, filho de mãe argentina e pai chileno – pai que teria sido expulso do Brasil em 2021.

As informações estão sendo levantadas e ainda precisam ser confirmadas, segundo o Itamaraty.

1 de 1 Fernando Andrés Sabag Montiel divulgado pela imprensa argentina — Foto: C5N Fernando Andrés Sabag Montiel divulgado pela imprensa argentina — Foto: C5N

A embaixada do Brasil e consulado-geral em Buenos Aires estão acompanhando o caso.

Procurado, o ministro Carlos França disse ao blog que aguarda mais informações e que vê a tentativa de atentado como uma «violência injustificável».

