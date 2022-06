Italo Pizzolante: «Las empresas venezolanas escuchan e investigan en materia de RSE»

Entornointeligente.com /

Por Alejandro Ramirez / Punto de Corte

Italo Pizzolante es ingeniero con master en Comunicación Política y Doctorado en Comunicación Organizacional, ambos cursados en España. Socio fundador (1976) de la firma internacional de consultoría en estrategia empresarial, Pizzolate Estrategia + Comunicación.

Una de sus grandes pasiones es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Punto de Corte conversó en exclusiva con el experto sobre este tema.

«Un punto clave es aceptar que Venezuela tiene áreas de oportunidad. Y es lógico. Las prioridades se revisan continuamente en función de las expectativas del entorno, y de las complejidades propias para la operación de la empresa», reflexiona Italo Pizzolante, cuando se le consulta sobre el estado de la RSE en Venezuela.

Se refiere a la ASG (Ambiente, Sociedad y Gobernanza) para aludir a las grandes oportunidades que tienen Venezuela y la subregión. Dice que la RSE nació como una fuerte y necesaria aproximación filantrópica, en el caso de Venezuela tuvo líderes claros: la Fundación Mendoza y el Dividendo Voluntario para la Comunidad, por ejemplo.

Se trata de una visión muy originaria, que dejaba espacio para pensar en la «gestión responsable». Expone que no todas las empresas que tenían programas de RSE, tenían una gestión socialmente responsable.

Gobierno corporativo Entonces, Pizzolante escribe un libro sobre la empresa socialmente responsable. Y emerge el concepto de sostenibilidad como equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. «Sin embargo, y este tema lo abordé cuando fui presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), está el tema de la gobernanza corporativa, o sea, el gobierno corporativo», se aproxima a los años 2000.

El comunicador comenzó a hablar con las instituciones financieras, donde no encontró eco, también las ONG’s, y lo confundían con el Gobierno. Gobernanza –explica- tiene que ver con diversidad, equidad de género, transparencia. «Y me veían como loco, para ellos eso no tenía nada que ver con la RSE. Pero surgió el concepto de gobernanza a finales de los 90», y le dio la razón.

-¿Cómo está Venezuela en términos de RSE en el entorno de la región?

-Yo paso acá en España gran parte de nuestro tiempo, donde investigamos sobre Iberoamérica. Con uno de los think tanks con los que trabajo en España acabamos de terminar un estudio que la hemos hecho 6 años seguido, que se llama «Aproximación al futuro».

El estudio verifica temas como reputación, gestión de intangibles, gobernabilidad, manejo de riesgos, entre otros puntos. Todo lo que implica la actuación socialmente responsable.

Lo primero que supimos es el vínculo de la responsabilidad con el «reason why» del negocio. Por qué hacemos lo que hacemos. El estudio se hizo a escala de la zona Latam.

En segundo término, el impacto responsable. Pero no compensativo. Sino absolutamente propositivo. No es que voy a reparar un daño que hice.

Otro tema es diversidad e inclusión. También la gobernanza, que tiene que ver con la ética, y la reputación, o sea, la confianza que gano con lo que hago, no con lo que digo.

Sobresale todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU –Objetivos de Desarrollo Sostenible- y la ASG. Esta investigación cubre Venezuela. Las empresas tienen inteligencia contextual. Escuchan e investigan.

Los números de las tendencias 2022 fueron: 4 puntos de crecimiento de un año a otro en proporción corporativa; 8 puntos en diversidad e inclusión; 4 puntos de subida el gobierno corporativo; indicadores ASG subieron 5 puntos; y dos nuevas apariciones, como la importancia confianza de los grupos de interés y la reputación de los CEO; que no estaban el año pasado.

«El nuevo pacto social hay que dibujarlo a partir de esos elementos, para garantizar el largo plazo de la empresa», va directo al grano, remachando los nuevos entornos sociales, económicos y políticos de la subregión.

Los focos de Venezuela en RSE

«Siempre es difícil hacer comparaciones si no se pone contexto. La Venezuela de Eugenio Mendoza no es la misma que la Venezuela post pandemia», aclara. «Los focos que veo en Venezuela son: alimentación, salud y bienestar, educación y valores».

Hay muchos elementos –avanza-, por ejemplo el caso de Fundación Polar o VenEmegencia. Hay entes haciendo documentación como Alianza Social de Venamcham. Es un articulador. El Dividendo Voluntario para la Comunidad es otro referente. Estas dos organizaciones, entre otras, fortalecen a otros entes.

También se refiere al esfuerzo en educación ambiental de Alejandro Luy y la Fundación Terra Viva. Además, claro está, de los esfuerzos en materia de divulgación económica de CEDICE Libertad, con Rocío Guijarro a la cabeza.

-Hábleme un poco del trabajo que adelanta con su empresa, Pizzolante Estrategia + Comunicación…

-Es una pregunta que te agradezco. Cumplimos en 2022, la edad de 46 años. Fue fundada en Puerto Cabello, donde llegamos como inmigrantes italianos en 1976. Desde el principio, muy modelado por los valores con los que fui educado, esos valores fueron marcando mi vida profesional.

Es lo que dice mi BIO en Twitter: Evangelizador corporativo. Siempre aposté a la formación de gente joven, que quería aprender. Tengo un socio que tiene más de 30 años conmigo, el director país, Agustín Beroes, tiene 20 años con nosotros, pero también una gran cantidad de gente joven.

Está la Cátedra Itinerante Pizzolante, con la cual publiqué muchos libros, y videos que están en Youtube. Los primeros años de los 2000 dediqué espacios para la hablar sobre la empresa. Con la Cátedra Itinerante Pizzolante recorrimos universidades y otras organizaciones Latam para compartir mejores prácticas.

Pero la otra cara eran las universidades venezolanas, para promover liderazgo. Yo creo que eso es la actuación socialmente responsable de una empresa, y de un líder. Ayudamos a las simulaciones de Naciones Unidas. Nuestro equipo dedicó fines de semana enteros para formar a estos muchachos, y mira todos los premios que se ganaron.

Me fui al periódico Economía Hoy, luego a El Diario de Caracas, y finalmente a El Nacional, donde creamos una página todos los lunes llamada Estrategia y Negocios. Modelamos con eso todo lo que tiene que ver con prácticas de RSE, prácticas de trasparencia y ética empresarial, además de gobierno corporativo.

¿Qué hemos hecho en los últimos años? Ayudar a nuestros clientes mostrando tendencias, son una obsesión para mí las tendencias. En Pizzolante todo lo que ayude a construir confianza y reputación, son elementos claves que desarrollamos en nuestra firma.

