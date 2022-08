Italia: la extrema derecha se consolida de cara a las elecciones anticipadas

Entornointeligente.com /

Hermanos de Italia, el partido que encabeza Giorgia Meloni , que ya reivindica su derecho a ser la próxima primera ministra, figura como favorito con un 24,2%, según una encuesta publicada este martes por la cadena Sky TG24.

Informate más Día de San Cayetano: quién fue el Santo de la Providencia En total, la coalición de derechas sumaría el 48,2% de los sufragios , 2,2 puntos más que en la medición anterior.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1556578642175590400 Dico alla sinistra: scendete sul terreno delle idee, dimostrate che le vostre sono migliori delle nostre se ne siete in grado. Questo tentativo di dipingerci come mostri è un insulto anche a circa il 25% degli italiani. Non è accettabile. pic.twitter.com/PCgq5mjXMK

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 8, 2022 Crisis en la izquierda En cambio, retrocede el potencial bloque de izquierdas, del 33 al 28%, después de que el domingo saltase por los aires el bloque de Letta con la salida de Acción . El líder de esta formación, Carlo Calenda , culpó al PD por la falta de concesiones y busca ahora reposicionarse.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) dejó claro que concurrirá en solitario a los comicios del 25 de septiembre , mientras que el exprimer ministro Matteo Renzi y su Italia Viva buscan atraer a Calenda para un «tercer polo» alternativo que cada vez parece más tangible, informó Europa Press.

En el bando conservador, tanto Meloni como el líder de la Liga, Matteo Salvini , se burlaron del «caos» que existe en el bloque rival, mientras que Forza Italia , la formación de Silvio Berlusconi , presentó este martes una campaña con la que aspira a recuperar parte del terreno perdido en estos últimos años en beneficio de formaciones más radicales.

Berlusconi, sin embargo, guarda silencio sobre su futuro político. «Ya veremos», dijo en una emisora de radio al ser interrogado sobre una potencial candidatura en las inminentes elecciones, después de que este mismo año fracasase en su intento de ser presidente de Italia por la falta de consenso sobre su figura.

