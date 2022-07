Italia declara alerta roja en 16 ciudades por ola de calor

Entornointeligente.com /

Entre las ciudades afectadas están Roma, Bolonia, Bolzano, Brescia, Campobasso, Florencia, Frosinone y Génova.

Las autoridades de Italia declararon este viernes alerta roja para 16 ciudades del país, ante los pronósticos del aumento de temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, y el consecuente peligro de incendios.

En un boletín diario del Ministerio de Salud para comunicar los posibles efectos de la ola de calor en los ciudadanos, anunciaron que Roma, Bolonia, Bolzano, Brescia, Campobasso, Florencia, Frosinone, Génova, Latina, Milán, Perugia, Rieti, Turín, Trieste, Verona y Viterbo, se ubican en el nivel de alerta máxima.

Este grado de emergencia se establece cuando estiman que la ola de calor puede acarrear «posibles efectos negativos sobre la salud de las personas sanas y activas, y no sólo sobre subgrupos de riesgo como los ancianos, los niños muy pequeños y las personas con enfermedades crónicas».

�� #OndatediCalore , aggiornate le previsioni per il weekend:

in numerose città condizione di rischio per tutta la popolazione, soprattutto anziani, bambini e malati cronici.

��Consulta i bollettini e segui le raccomandazioni per proteggerti dal caldo⤵️ https://t.co/Mwjz900b2H pic.twitter.com/fpm89qyAsz

— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 22, 2022 En este sentido, las autoridades pronostican que en Milán, capital de Lombardía, las temperaturas alcanzarán los 40 grados en el día y en las noches descenderán hasta 27 grados; mientras que en Bolonia y Roma podrían reportar máximas de 39.

Por su parte, la página digital especializada ilMeteo indicó que el comportamiento del clima en ese país podría agravarse por la incidencia del anticiclón africano Apocalipsis 4.800 en la costa mediterránea, cuyo nombre sugiere que ni siquiera en la zona de los Alpes se reportarían temperaturas de cero grados.

«Durante tres meses consecutivos, mayo, junio y julio, se ha registrado una anomalía climática, con temperaturas de al menos dos o tres grados por encima del promedio estacional», aseguró el portal.

#Copernicus is part of the ���� response to the �� #WildfireCrisis of this month of July 2022

⬇️The smoke cloud of the #wildfire ongoing along the border of #Italy ���� and #Slovenia ���� is visible in this #Sentinel2 ������️image of today, 22 July pic.twitter.com/sROA2KeQhy

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 22, 2022 Estiman que el comportamiento inusual de las temperaturas en Italia, como consecuencia del anticiclón africano, se extenderá hasta principios de agosto.

Por su parte, el servicio de vigilancia europeo Copernicus refiere que, hasta el momento, en la península italiana se han perdido 27.571 hectáreas como consecuencia de los incendio forestales.

Asimismo, calculó que en los 27 países que conforman la Unión Europea, hasta el 16 de julio se han quemado un total de 517.881 hectáreas desde inicios de 2022, un área mayor que la arrasada en 2021.

