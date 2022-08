Italia-Brasile: siglata intesa per ricerca scientifico-agricola

Entornointeligente.com /

ROMA. – A Brasilia è stato siglato l’accordo di ricerca scientifico-tecnologica fra la Società Brasiliana per la Ricerca Agricola (Embrapa) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (Cnr-Ismn).

L’Ambasciatore Francesco Azzarello ha presenziato alla firma nella sede centrale dell’Embrapa di Brasilia ed ha partecipato alla visita all’unità Agroenergia che si occupa di ricerca sui biocombustibili, economia sostenibile e biotecnologie.

«Questo primo accordo strutturato fra due enti scientifici così prestigiosi – ha detto l’Ambasciatore – è motivo di vivissima soddisfazione per tutti, uno stimolo concreto ad intensificare i rapporti settoriali fra due Istituti e due Paesi che anche in ambito scientifico-tecnologico agricolo hanno importanti complementarietà. La collaborazione esistente sul recupero di scarti di estrazione mineraria, economia circolare e produzione agricola per lo sviluppo di nanotecnologie per applicazioni agricole avanzate ha evidentemente dato i suoi frutti in termini di reciproca stima e volontà di approfondimenti».

Da parte italiana il testo è stato firmato dal direttore del Cnr-Ismn Michele Muccini a seguito della visita nel giugno scorso di una delegazione di Embrapa presso le sedi Ismn di Montelibretti e Roma «Sapienza». Da parte brasiliana hanno firmato il presidente Celso Luiz Moretti ed il direttore per la ricerca e lo sviluppo Guy De Capdeville. Il Cnr-Ismn era rappresentato da Simone Quaranta.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com