Israel lanza una fuerte ofensiva contra la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza

Otra guerra entre Israel y los grupos terroristas palestinos está a punto de estallar, luego de que el estado hebreo lanzara una fuerte ofensiva contra la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza , y este grupo respondiera ayer viernes con decenas de misiles sobre territorio israelí. La ofensiva israelí fue bautizada «Operación Aurora».

El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo que Israel «no está interesado en un gran conflicto» con la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, pero advirtió de que este escenario «tampoco le genera temor».

«Israel no se quedará de brazos cruzados cuando haya quienes intenten dañar a sus civiles. Este gobierno tiene una política de tolerancia cero para cualquier intento de ataque, de cualquier tipo, desde Gaza hacia el territorio israelí», dijo ayer Lapid.

Sus declaraciones llegaron tras una fuerte ofensiva israelí contra objetivos del grupo palestino en Gaza , que respondió con el lanzamiento de decenas de cohetes en lo que ya representa el pico de violencia más grave desde la escalada bélica de mayo de 2021.

Entre los diez palestinos muertos hasta el momento había al menos cuatro miembros de la Yihad Islámica Palestina, incluido Taysir al Yabari, número dos del grupo en Gaza y líder de su brazo armado en la zona centro y norte del enclave.

Lapid dijo que la ofensiva israelí alcanzó también a los miembros de una célula que preparaba un ataque contra Israel.

La embajada de Israel en Montevideo divulgó ayer viernes un comunicado en la misma línea que las declaraciones de Lapid y en el que informa del inicio de la operación Aurora contra la Yihad Islámica «para neutralizar la amenaza contra los poblados y ciudadanos en las comunidades israelíes cerca de Gaza».

MIRA TAMBIÉN Israel cierra carreteras a Gaza ante temor de ataque por arresto de terroristas «Las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad actúan de forma precisa y específica contra los terroristas de la Yihad Islámica para neutralizar una amenaza concreta contra los ciudadanos de Israel», sostuvo la embajada.

Con respecto a Taysir al Yabari, dijo que fue abatido en un intento de ataque, y que también se neutralizaron dos escuadrones que estaban en camino a disparar misiles antitanque hacia Israel.

«El gobierno de Israel tiene una política de tolerancia cero frente a cualquier intento de disparo, de cualquier tipo, desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Ninguna organización terrorista y ningún individuo tendrá a los ciudadanos de Israel como rehenes en sus casas. No permitiremos que las organizaciones terroristas sean quienes fijen la rutina de las comunidades cercanas a la Franja de Gaza y que amenacen a los ciudadanos del Estado de Israel», afirma la embajada en Montevideo.

Aclara además que las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad hacen todo lo posible por evitar daños a personas no involucradas. «A diferencia de nuestros enemigos, Israel no busca lastimar a civiles de forma intencionada y seguiremos actuando de forma precisa. Las actividades terroristas de la Yihad Islámica afectan en primer lugar a los residentes de Gaza. Los residentes de Gaza o los trabajadores que entran a trabajar a Israel y buscan ganarse la vida dignamente no son nuestro objetivo. Ellos son un instrumento en el juego mortal de las organizaciones terroristas», explica.

«La Yihad Islámica es un brazo terrorista del régimen de los Ayatolas en Irán que financia, guía y organiza actividades terroristas en todo el mundo», concluye el comunicado de la embajada de Israel en Montevideo.

El ejército israelí estimó que en la primera ola de bombardeos contra los objetivos de la Yihad Islámica en Gaza murieron unas 15 personas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, entre las víctimas hay una niña de 5 años.

El grupo Yihad Islámica Palestina dijo haber lanzado ayer viernes más de 100 cohetes hacia el centro de Israel. «Estamos atacando Tel Aviv y las ciudades del centro con más de 100 cohetes, en respuesta al crimen del asesinato del líder Taysir al Yabari y sus hermanos mártires», señaló un comunicado del grupo terrorista.

El Ejército israelí dijo que 66 cohetes fueron lanzados desde Gaza, de los cuales 11 cayeron dentro de territorio palestino. De los 55 restantes, cerca de un tercio fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea mientras que el resto cayó en áreas despobladas. (Con información de AFP y EFE)

EE.UU. llama a la calma y dialoga con las partes

Estados Unidos está manteniendo contactos con israelíes, palestinos y sus socios regionales para un alto el fuego, después de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza. El coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el objetivo es «lograr la paz y la calma tras los bombardeos».

El portavoz expresó el «pleno apoyo» de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de grupos terroristas. Subrayó que Washington sigue comprometido con una solución de dos Estados -uno israelí y otro palestino- y apuntó que ese fue uno de los mensajes que el presidente, Joe Biden, en su reciente visita a la zona.

