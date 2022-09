Israel asesina a otro joven palestino en territorios ocupados

Entornointeligente.com /

Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en el campamento de Al-Fara’a en la ciudad palestina de Tubas y el Ministerio de Salud local anunció la muerte del joven Younes Ghassan Tayeh.

Tayeh, de 21 años, fue asesinado a tiros por la ocupación israelí durante los enfrentamientos que estallaron con las fuerzas de ocupación sionistas en el campamento de refugiados.

Según la versión del Ministerio de Salud, Tayeh habría sido alcanzado por una bala directamente en el corazón, cuando los jóvenes palestinos se enfrentaron a las fuerzas de ocupación israelíes durante su incursión en el campo.

متابعة صفا | شاهد.. لحظة استشهاد الشاب يونس غسان تايه برصاصة مباشرة في القلب بمخيم الفارعة بمحافظة طوباس pic.twitter.com/2o8CeD80hS

— وكالة صفا (@SafaPs) September 7, 2022 Ha sido en ese contexto que la ocupación israelí lanzó el martes una campaña de redadas y arrestos masivos en las ciudades ocupadas de Cisjordania, la cual incluyó a varios prisioneros liberados.

De acuerdo a denuncias de las organizaciones de la resistencia palestina, las fuerzas de ocupación arrestaron a ocho palestinos de Al-Khalil, incluidos cuatro prisioneros liberados, Hashem Abu Turki, Youssef Abu Hussein, Abdel Karim Abu Ramoz y Yaqoub Al-Zaarir.

Durante las redadas, los efectivos israelíes allanaron sus casas, derribaron sus puertas, destruyeron propiedades, confiscaron sus teléfonos y dispararon balas de fuego vivo en el centro de la aldea.

The moment 21-year-old Younis Ghassan Tayeh was killed by Israeli forces in the refugee camp of Al-Fara’a, near #Tubas . The Palestinian Ministry of Health says that #Israeli forces shot him in the heart. pic.twitter.com/hrd13hG64H

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) September 7, 2022 Resulta habitual la muerte de palestinos a manos de las fuerzas de ocupación de Israel, tanto en sus propias viviendas como en los campos de refugiados.

