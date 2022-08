Israel admite haber asesinado a cinco niños palestinos en Gaza

Entornointeligente.com /

La admisión de su responsabilidad llega luego de que los funcionarios culparan inicialmente a la Yihad Islámica.

Las fuerzas militares israelíes admitieron este martes haber matado a, por lo menos, cinco niños en su más reciente agresión contra la Franja de Gaza, lo cual contradice las declaraciones anteriores del ejército hebreo, de acuerdo con un medio de prensa local, que citó una investigación dentro de las filas castrenses.

La muerte de los cinco niños se produjo el último día de la agresión israelí en Gaza y, según esta información resultaron asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes, y no por el Movimiento de la Yihad Islámica Palestina como se había anunciado previamente por parte del Ejército ocupante.

De acuerdo al medio de prensa israelí, una investigación del ejército sobre el incidente, que ocurrió el 7 de agosto en el cementerio Al-Faluja al este de Jabalya, ha concluido que los menores fueron asesinados por un ataque aéreo del Ejército de Tel Aviv.

The Israeli newspaper «Haaretz» affirmed that the occupation army admitted killing 5 children in Jabalia in its last aggression on #Gaza Strip, unlike the first report that claimed that the children martyred by the Islamic Jihad Movement rockets. https://t.co/IuObNLIRv6 pic.twitter.com/a3U91OttXR

— palmstrategic (@palmstrategic1) August 16, 2022 De esta manera, contrariamente a la evaluación inicial del Ejército de que fueron asesinados debido a un lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica, los funcionarios de seguridad sionistas han confirmado que «Israel fue responsable de la muerte de cinco menores asesinados el último día de las recientes hostilidades con musulmanes» .

Las fuerzas de ocupación israelíes, según el artículo, optaron por no revelar la confesión públicamente, sino en conversaciones a puerta cerrada con funcionarios dentro del establecimiento de seguridad después del incidente.

El alto el fuego en Gaza entró en vigor el 7 de agosto, después de varias jornadas de agresión israelí al enclave. Según el Ministerio de Salud palestino, la agresión israelí se cobró la vida de 49 palestinos, incluidos 17 niños, e hirió a otros 360.

Las Naciones Unidas han expresado su «preocupación» por la cantidad de niños palestinos asesinados recientemente en la guerra de Gaza, y pidió una investigación para determinar a los responsables.

