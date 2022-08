Israel acuerda tregua con Yihad Islámica

Entornointeligente.com /

Gaza, Territorios Palestinos. (AFP) – Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica acordaron el inicio de una tregua desde las 20H30 GMT ayer domingo, después de tres días de hostilidades en las que murieron 43 palestinos, entre ellos varios niños, en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante tres días de enfrentamientos. Egipto, mediador entre los dos beligerantes, llamó a iniciar una tregua a partir de las 23H00 hora local (20H30 GMT), según una fuente de seguridad egipcia. Tanto la Yihad Islámica como Israel aceptaron, guardándose ambas partes el derecho de réplica en caso de futuras agresiones. «Si se viola el alto el fuego, el Estado de Israel se reserva el derecho de responder con firmeza», señaló la oficina del primer ministro israelí, agradeciendo a Egipto «sus esfuerzos» para mediar. El acuerdo de tregua egipcio incluye «el compromiso de Egipto de actuar a favor de la liberación de dos prisioneros, (Basem) Al Saadi y (Khalil) Awawdeh», afirmó en un comunicado Mohamed Al Hindi, jefe del brazo político de la Yihad Islámica. Fue la detención el lunes de Al Saadi, un líder de la Yihad, en Cisjordania ocupada, la que desató esta nueva escalada de violencia en la región, la peor en Gaza desde la guerra de once días de mayo de 2021 que dejó 260 muertos del lado palestinos y 14 del lado israelí. Israel justificó sus primeros ataques el viernes por el temor a posibles represalias de la Yihad desde ese enclave de 362 km cuadrados donde viven 2,3 millones de palestinos y que se encuentra bajo bloqueo israelí desde hace más de 15 años. En respuesta a los bombardeos, el grupo armado, respaldado por Irán e incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, disparó cientos de cohetes hacia Israel. A la espera de esa tregua, el ministerio de Salud de Gaza anunció este domingo que 17 personas más, entre ellas nueve niños, murieron por ataques israelíes. Desde el viernes, «43 palestinos cayeron como mártires, entre ellos 15 niños», y «311 resultaron heridos», según el último balance del ministerio del enclave que gobierna el grupo islamista Hamás. En Gaza, «la situación es muy mala», declaró a la AFP Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Shifa de esa ciudad. «Llegan heridos cada minuto», dijo. COHETES HACIA JERUSALÉN Y TEL AVIV El domingo, la Yihad Islámica lanzó por primera vez cohetes hacia Jerusalén, pero estos fueron derribados por el ejército. Los disparos tuvieron lugar cuando centenares de israelíes conmemoraban en Jerusalén una fiesta judía, con la visita de nacionalistas a la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del Islam pero también el más sagrado para el judaísmo, que lo conoce como el «Monte del Templo». Un fotógrafo de la AFP vio también cohetes interceptados en el centro de Tel Aviv el domingo por la noche. En el sur y en el centro de Israel, los civiles se vieron obligados a resguardarse en los refugios antiaéreos. Desde el viernes, tres personas resultaron heridas por disparos de cohetes y otras 13 resultaron levemente heridas en Israel mientras trataban de ponerse a salvo, según un último balance de los servicios de emergencias Magen David Adom. Esto incluye a Taysir al Jabari «Abu Mahmud», uno de los principales líderes del grupo armado, abatido el viernes en Gaza, y a Jaled Mansur, otro alto comandante, quien cayó en un ataque en Rafah. La muerte de estos dos jefes militares fue confirmada por la Yihad Islámica. Las autoridades israelíes afirman que varios niños palestinos murieron el sábado por la noche en Jabalia (norte de Gaza) por un lanzamiento fallido de cohetes hacia Israel y no por los ataques de su ejército.

ATAQUE FALLIDO CON COHETES ES RESPONSABLE DE LA MATANZA DE NIÑOS EN JABALYA

COMUNICADO DE PRENSA EMBAJADA DE ISRAEL EN COSTA RICA

«San José, 6 de agosto de 2022.- Lior Haiat, Jefe de la Dirección de Diplomacia Pública informó que un ataque fallido con cohetes de la Yihad Islámica es responsable de la matanza de niños en Jabalya. Contrariamente a los informes palestinos sobre el incidente en Jabalya, debe aclararse: Tenemos en nuestro poder videos que prueban sin lugar a dudas que este incidente no fue el resultado de un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes no atacaron Jabalya en las últimas horas. Se ha probado fehacientemente que este incidente fue el resultado del disparo fallido de un cohete lanzado por la Yihad Islámica. Tras los informes de los medios palestinos e internacionales, se llevó a cabo una investigación mostró inequívocamente que no se trataba de un ataque israelí, sino de un cohete lanzado desde dentro de la Franja de Gaza que cayó en el corazón de Jabalya. Todo fuego de la organización terrorista Yihad Islámica es un doble crimen de guerra: disparar contra civiles y utilizar a civiles de Gaza como escudos humanos. Este incidente es un ejemplo de cómo la Yihad Islámica daña a los residentes de Gaza. Todo daño a civiles inocentes es trágico».

