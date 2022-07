Ismael Díaz: ‘Muchas veces no me cuidaba y jugaba’

Entornointeligente.com /

Con la ‘U’ de Ecuador, en trece partidos ha marcado 8 goles

Reto. El delantero panameño Ismael Díaz está pasando por un gran momento en su carrera como futbolista, ahora, con la Universidad Católica de Ecuador, alejado de las lesiones que por mucho tiempo lo mantuvieron fuera de los terrenos de juego.

Unas de más largas fue la del Mundial de Rusia 2018, donde se lesionó la rodilla de su pierna izquierda en un entrenamiento, dejándolo tres años sin poder jugar.

‘Me dolió porque venía muy bien. Estaba en la edad donde los clubes grandes comienzan a ver a los chicos’, destacó Díaz al portal www.primicias.ec.

Añadió: ‘Esa etapa me dejó varias enseñanzas, entre ellas: ponerme a mi por delante de todo, muchas veces por querer ayudar al equipo jugaba tocado y no me cuidaba’.

Con la ‘U’ en trece partidos ha marcado 8 goles en el torneo local, y cinco tanto más en la Copa Libertadores.

