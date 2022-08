Isla explica por qué llegó a la UC en vez de la U, manda recado a los jóvenes de la selección y cuenta el plan que tiene con Bravo tras el retiro

Entornointeligente.com /

Mauricio Isla volvió a Chile luego de 15 años. Firmó por la Universidad Católica, el club donde se formó, pero en el que no debutó profesionalmente. Fue, sin duda, el gran bombazo del mercado.

Su arribo a la UC llamó la atención. En varias oportunidades dijo que es hincha de la U y que quería jugar en el elenco azul. Sobre ese tema conversó con radio ADN.

«Yo no he hablado mucho de la U, porque e l hincha se da cuenta lo que vive un club tan grande como la U en Chile. Siempre lo dije, cuando llego a la UC no era lo ideal hablar de la U. Yo quería volver a jugar en Chile, estar cerca de mi familia», expresó.

» Claramente no se dio, no se dio por muchas cosas diferentes, no tiene que ver con dinero . No estoy ni en los 10 mejores pagados del fútbol chileno», agregó.

Isla dejó en claro que la única propuesta que tuvo sobre la mesa fue de la Católica.

«En tres días la Católica me llamó, me trajo, me hizo sentir importante. Había que tratar de salir de bien de Flamengo, uno de los mejores equipos de Sudamérica. El único equipo que se acercó con algo en la mesa fue Católica. Si tienes una oportunidad y te lo da un solo club, había que aceptarlo . Estoy totalmente sorprendido por cómo me ha tratado el hincha de Católica. En este momento yo doy por la vida por el club en el que estoy jugando», declaró.

Sobre la U, dejó una frase enigmática: «Los hinchas azules saben bien lo que pasa en el club».

Uno de los retornos más esperados en la franja es el de Gary Medel. El «Pitbull» tiene contrato hasta mediados de 2023 en el Bologna. Hace unos meses dijo que si volvía a Sudamérica, solo sería para jugar en los cruzados.

«A Gary lo están esperando. El hincha de la UC lo está esperando con los brazos abiertos» , dijo Isla.

El «Huaso» no solo habló de la Universidad Católica. También se refirió a la selección y del doloroso fracaso en las Clasificatorias.

«Fue un tema futbolístico. Muchos de nuestros pilares tuvieron momentos difíciles. Cuando nosotros estamos jugando todos los partidos, le da un plus a la selección, y claramente cuando ganamos las copas la mayoría jugaban en su club. Los últimos momentos de eliminatorias, no jugaban, a veces llegaban lesionados, la pandemia. En lo futbolístico nos dolió mucho. La mayoría de los jugadores no llegamos de la mejor forma», manifestó.

El oriundo de Buin admitió que pensó en dejar la «Roja» y, además, tuvo un recado para los más jóvenes.

«En estos momentos mi cabeza está en la Católica, en lo físico, personal. En mi cabeza estaba que yo debería dar un paso al costado en la selección. Vienen cambios, que los jóvenes demuestren. La selección se tiene que cambiar paso a paso. A veces pasaba que los más viejos entrenábamos más fuerte y el joven no demostraba lo que quería», apuntó.

Siguiendo en esa línea, analizó quién podría ser su sucesor: » Uno le ve mucho potencial a (Jeyson) Rojas, en su momento el ´Torta’ (Óscar) Opazo, eso depende del entrenador. Hablar de sucesores es hablar de jugadores jóvenes. No se dará en un partido o en dos. Son largos meses».

De los técnicos que tuvo en la «Roja», I sla destacó a Marcelo Bielsa, pese a que no consiguió títulos con él.

«El legado que me dejó Bielsa fue tremendo. Nunca había jugado de lateral derecho. Las palabras de él me hiciero n aprender mucho, trabajar más. Él en cada entrenamiento, en cada palabra, me demostró que me sentía bien jugando de lateral», afirmó.

En estos días , Alexis Sánchez, gran amigo del «Huaso», decide su futuro. En Europa aseguran que está cerca de destrabar su salida del Inter y que iría al Olympique de Marsella. Isla jugó en el conjunto francés.

«Yo estuve en Marsella y es un club tremendo. Tiene una hinchada extraordinaria. Te da ganas de jugar cada fin de semana. Yo a Alexis siempre le he dicho que vaya a un club en el que juegue . Ahí tiene que estar, donde juegue», opinó.

Isla lleva más de un mes en Chile tras su regreso. Dejó una reflexión sobre lo que ha visto.

«Cambió, la violencia está más vista, en la esquina de tu casa, años atrás no pasaba esto. Me da pena ver las noticias porque claramente se ve cosas que están pasando en este país. Ojalá se puedan solucionar», lanzó.

¿Qué hará después de su retiro? El ex Juventus quiere seguir vinculado al fútbol.

«No me gustaría ser el primer entrenador, sí el segundo. Sí me gustaría entrenar jóvenes o al primer entrenador. Con (Claudio) Bravo lo hemos hablado, ojalá se dé», cerró.

