Isapres rebaten a director de Fonasa: «Propone traspasar forzosamente a más de tres millones de personas sin garantías concretas»

En una clara evidencia del rol que jugará en las definiciones en la profunda reforma al sistema de salud que prepara el Gobierno, el Director de Fonasa Camilo Cid tomó ayer el protagonismo que hasta ahora no había tenido en sus casi cuatro meses en el cargo. Además de ser un actor clave en el anuncio de Copago Cero institucional para los beneficiarios de los tramos C y D del seguro público, hizo declaraciones en relación al futuro de las isapres que tuvieron amplias repercusiones. «La idea es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social, y sólo podrían participar en el mundo de los seguros complementarios, pero ahora declaradamente privado», señaló la autoridad en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas.

Las declaraciones donde abordó los efectos que tendrán estos cambios en el modelo actual y, sobre todo, sus definiciones sobre el futuro de los actores privados, generaron una reacción en duros términos de parte de la Asociación de Isapres. «Nos preocupa bastante. Existe consenso en que es necesaria una reforma en salud, pero en lugar de abocarse a desmantelar el sistema privado, lo que se debe perseguir es que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que el énfasis se ha puesto en eliminar a las isapres, en lugar de dar respuestas concretas a la demanda de la ciudadanía «, señalaron desde el gremio.

Sobre la sentencia que implican las declaraciones de Cid para las isapres, desde la asociación enfatizaron que «lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a los problemas de falta de médicos, de eficiencia, insumos o infraestructura, que afectan diariamente a parte de los chilenos».

El gremio recordó que las isapres agrupan a más de tres millones de personas y que, de ellas, 2más de 500 mil son pacientes crónicos, oncológicos y adultos mayores2. Por eso, enfatizó sobre las declaraciones de Cid que «estos anuncios generan mucha preocupación en los cotizantes y sus familias, que están voluntariamente en el sistema. A la vez, sorprende que la principal idea sea desaparecer a las Isapres y no abocarse a mejorar el sistema público».

Efectos de los próximos cambios al sistema Al profundizar en el diseño del nuevo esquema, Cid señaló en la citada entrevista que su financiamiento se basará sobre la unificación de las cotizaciones obligatorias del 7% de las personas más los aportes fiscales destinados a salud «en un solo organismo que hemos llamado Sistema Universal». Consultado sobre lo que ocurrirá con el modelo privado actual, indicó que «se propone una reestructuración del financiamiento que significa para las personas que están en isapre, donde su 7% -que es un concepto público que nunca debió salir a los seguros privados-, en definitiva pasa a ser parte del nuevo Fondo Universal en Salud». En este escenario, dijo, «las isapres desaparecen del modo en que las conocemos ahora y tienen la oportunidad, junto con otras entidades, de transformarse en seguros complementarios voluntarios privados».

Desde el gremio rechazaron de plano estas definiciones. «Lo que se propone es tomar el 7% de cotización de salud a las personas y quitarles toda posibilidad de control y administración de esos fondos, que hoy pueden ser gestionados por Fonasa o isapres. En este sentido, sin más detalles de mejoras estructurales, lo que se señala es que las más de tres millones de personas que libremente se atienden a través de Isapre -que autofinancian su salud y que por tanto no representan una carga para el Estado-, serán traspasadas forzosamente al sistema público, sin garantías concretas».

«Lo que vemos son acciones que podrían cerrar a las isapres» Sobre los efectos en las reformas que prepara el gobierno en cobertura de salud a las personas, Camilo Cid afirmó que «lo que está planificando es que nadie quede sin atención y nadie quede peor, sino que todos queden mejor y unos mucho mejor», detallando que los «beneficiarios de Fonasa mejoran mucho su condición, pero los de isapre no empeoran su situación». Y aseguró que este resultado será posible porque «al final no son las isapres las que prestan un servicio, son intermediadores financieros, no atienden a nadie».

Por el contrario, desde la asociación de las entidades aseguradoras privadas sostuvieron que las definiciones presentadas hasta ahora por el Gobierno en materia de reformas al sector «no hay nada que permita deducir que las personas, tanto del sistema Isapre como las del Fonasa, estarán mejor». Al contrario, argumentaron en relación a los efectos sobre sus beneficiarios -que ahora, indican, «optan a una amplia red de prestadores combinando su cotización obligatoria y un aporte complementario»- que sus estimaciones indican que para la gran mayoría de los casos «esa fracción adicional, descontado el 7% obligatorio que iría a un fondo común, sería insuficiente para igualar los beneficios que hoy reciben; en consecuencia, los afiliados sí verían empeorado su acceso a atenciones y beneficios».

Justamente el efecto de un eventual fin del modelo de isapres en el sistema prestador privado es uno de los principales puntos que enfrentan las posiciones del gremio y del titular de Fonasa. Mientras este último afirmó en sus declaraciones que una futura reestructuración del financiamiento «las clínicas no debiera haber ningún problema y apostamos a que ese esfuerzo lo podamos hacer más eficientemente», desde la asociación refutaron este análisis afirmando que «lo que vemos son acciones que podrían cerrar a las isapres, con el negativo impacto que esto tendría en la red de prestadores privados, que atiende también a la mitad de los usuarios del Fonasa que optan por comprar un bono y evitar la espera que tiene que asumir en el sector público».

