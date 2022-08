Isapres alertan riesgo de «déficit permanente» y Super de Salud pone paños fríos: «No necesariamente se arrastrará en el tiempo»

Entornointeligente.com /

A propósito de las declaraciones del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón , quien advirtió que estas compañías están muy cerca de quebrar, esta tarde se llevó a cabo una sesión especial en la comisión de Salud del Senado para analizar el estado real del sistema privado y las acciones que se pueden tomar.

Según las estimaciones del gremio, las aseguradoras perdieron $73 mil millones en el primer semestre de este año, y se proyecta que esta cifra alcance los $200 mil millones al cierre de 2022. En ese sentido, Simón fue citado para explicar en detalle los riesgos financieros que presentan las empresas.

En primer lugar, el dirigente de las isapres sostuvo que la situación se volvió crítica en 2021, cuando «el déficit fue de $148 mil millones, el mayor déficit registrado por el sistema de isapres en toda su historia. Y en lo que va del primer semestre, ya va en $73 mil millones de déficit adicionales a los anteriores».

Cabe consignar que, de acuerdo a la asociación, la principal causa de este retroceso fue el congelamiento de los precios de los planes durante los años 2020 y 2021, a causa de la pandemia, a lo que se suma el alza del gasto en licencias médicas.

«Tener presente que el año 2020 hasta mediados del año 2022 los precios estuvieron congelados, estuvieron parejos, sin ninguna variación. Por lo tanto, al ir aumentando los costos, no hay recursos respecto de los cuales tener disponibilidad para poder cubrir esa diferencia», apuntó Simón.

En esa línea, dijo «lo que ha sucedido los últimos dos años es que casi la totalidad de la cotización, 97-98% se está destinando directamente al pago de beneficios, tanto prestaciones de salud como licencias médicas, lo cual no deja ningún margen para todo el aparato administrativo requerido para poder operar esto, y al final eso es lo que va produciendo el problema».

Con todo, en lo más reciente la isapres se han visto afectadas por una nueva ola de judicialización en rechazo al alza de 7,6% propuesta por la Superintendencia de Salud para el período 2022-2023. Lo anterior, en el marco de la Ley 21.350, publicada en junio de 2021, que puso fin a la potestad que tenían las aseguradoras de alterar a su arbitrio los planes de salud.

Así, la norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y frecuencia de uso de las prestaciones -como consultas médicas, cirugías y exámenes-, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otros.

Sobre esto, Simón consultó a los parlamentarios: «¿fue eficaz? -la norma- ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? 30 mil demandas acogidas por la Intendencia de Fondos de la Superintendencia, que ya han sido falladas en contra de las isapres. Y segundo más de 340 mil casos que están presentados en los tribunales, que están siendo analizados por los tribunales, que han tenido fallo en la Corte de Apelaciones, pero no en la Corte Suprema».

«Las costas judiciales, en caso de que la Corte Suprema falle en contra de las isapres, van a sumar $34 mil millones durante este año (…). Pierde eficacia la adecuación, porque, evidentemente, todos esos casos no se pueden ajustar, y al no ajustarse, son para el primer año solamente $14 mil millones adicionales, por lo tanto, la judicialización, de seguir adelante en la normalidad que se ha vivido antes de la Ley 21.350, el resultado va a ser una merma adicional a los $73 mil millones que llevamos de $48 mil millones por el proceso de adecuación», advirtió.

En resumen, comentó que en los últimos dieciocho meses se registra «una pérdida de $222 mil millones. Si la judicialización por adecuación de precios se da como se ha ido dando históricamente, $48 mil millones adicionales; si la judicialización por tabla de factores se mantiene en el mismo ritmo que estamos viendo hoy día,, $76 mil millones adicionales. Por lo tanto, en caso de mantenerse esta judicialización tal como estamos viendo, el sistema está llegando a una situación de déficit permanente. Evidentemente, un sector no puede subsistir en un régimen de déficit permanente».

La postura de la superintendencia En respuesta, el superintendente de Salud, Víctor Torres , quien también participó de la sesión, afirmó que «la adecuación de precio base, o alza de precio base, está en vigencia desde julio en adelante en todos aquellos casos que no están judicializados y que no están en la Superintendencia».

«¿Qué significa eso? Que el sistema ha recibido en el mes de julio, de ingresos por esa vía, casi $10 mil millones. no estoy diciendo que con eso va a salvar la situación, pero quiero hacer el punto, porque se ha dicho que no se ha permitido la adecuación, y no es efectivo. Esto se ha ejecutado». agregó.

Tras ello, enfatizó en que «es complejo decir que un organismo como el nuestro no estuviera cumpliendo la ley, podríamos tener debates respecto de las interpretaciones a través de las sentencias, pero decir que no cumple la ley, a mí no me parece correcto».

«Todas las isapres abiertas están con desequilibrio operacional, la proporción de ingresos destinados a pagos de beneficios supera el 100% de los ingresos» Víctor Torres, superintendente de Salud No obstante, Torres mencionó que existe un incremento de la siniestralidad promedio, es decir, el porcentaje de ingresos destinados al pago de beneficios. Este fue de 94,7% a junio de 2021, y de 97,7% a junio de 2022.

«Todas las isapres abiertas están con desequilibrio operacional, la proporción de ingresos destinados a pagos de beneficios supera el 100% de los ingresos» , aseguró.

«Si bien, efectivamente, a junio de 2022 hay una situación que hemos reconocido, yo también lo he dicho, compleja, no podemos decir que esto se va a arrastrar necesariamente en el tiempo, o que significa una quiebra inminente. ¿Por qué es importante ver el tema de las garantías, o el cumplimiento de los ratios? Porque es donde nosotros vemos si caen o no en insolvencia (…). Aquí hay que ser bien claros, hay un déficit, sí.¿Eso significa que hay una quiebra? El presidente de la asociación lo ha dicho, no yo», apuntó Torres.

«No hay medidas administrativas hoy día que hayan generado un cambio sustantivo en un problema que, más bien, responde a una situación del funcionamiento de las isapres. Nosotros hemos cumplido como Superintendencia, y evidentemente, espero que lo que salga de las mesas de conversación, sean soluciones a estas materias que puedan, obviamente, dialogarse en el contexto del Congreso», concluyó el superintendente de Salud.

En medio de esta polémica, mañana jueves se concretará la esperada mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y representantes de las aseguradoras privadas.

En la cita estarían presentes el presidente de la Asociación de Isapres, con una invitación abierta a otros actores, y que sería liderada por la titular de la cartera, Begoña Yarza. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com