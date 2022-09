Isabel II, um longo reinado no cinema e na televisão

Entornointeligente.com /

Obituário: Isabel II, a rainha que andou de braço dado com a História e que assistiu ao declínio britânico na fila da frente Ao minuto: Rainha Isabel II morreu «em paz», anunciou o Palácio de Buckingham Como viverá o Reino Unido a morte da rainha Isabel II? Operação London Bridge em curso Em 1957, cinco anos após ter subido ao trono, a Rainha Isabel II fez a sua primeira visita a Portugal. Aterrou na Base Aérea do Montijo. A vinda da rainha foi filmada por António Lopes Ribeiro em A Rainha Isabel II em Portugal , um documentário de meia-hora que está disponível na Cinemateca Digital . Esse foi um momento da rainha no audiovisual como ela própria. Na ficção, há muitos mais retratos seus, como seria de esperar. Várias actrizes fizeram de Isabel II no grande e no pequeno ecrã, especialmente nas últimas décadas.

Há dois exemplos, mais óbvios e altamente premiados. O primeiro, protagonizado por Helen Mirren – que lhe valeu o seu primeiro Óscar para Melhor Actriz, em 2007 com A Rainha , de Stephen Frears, que lidava com o período após a morte da princesa Diana. O filme teve argumento de Peter Morgan, também autor de The Audience , uma peça de 2013 em que Mirren voltou a ser rainha nos palcos, tendo ainda havido uma produção com a actriz Kristin Scott Thomas; e na televisão, ou melhor, no streaming , a série Netflix The Crown , outra obra saída da pena de Morgan e que acompanhou todo o reinado de Isabel II. A série deu-nos duas actrizes com o mesmo papel: Claire Foy, nas primeiras duas temporadas; e Olivia Colman, na terceira e quarta. Ambas ganharam Globos de Ouro e Emmy por causa disso. Na quinta época, que chega já em Novembro, será Imelda Staunton a interpretar o papel, e a temporada abrange a década de 1990 e o início dos anos 2000, até 2003. Está também confirmada uma sexta temporada.

Ainda no cinema, também com Diana por perto, a escocesa Stella Gonet foi a rainha em Spencer , de Pablo Larraín , na qual cabia a Kristen Stewart o papel de princesa. Freya Wilson foi Isabel em pequena em O Discurso do Rei , de Tom Hooper, centrado na figura de Jorge VI, o pai de Isabel II. Em 2015, na comédia romântica Uma Noite Fora do Palácio , de Julian Jarrold, que lida com a noite de derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, com Isabel e a irmã Margarida a irem celebrar à rua entre o povo, Sarah Gadon faz o papel da então princesa. Em 2016, Penelope Wilton também fez de rainha em O Amigo Gigante , adaptação de Roald Dahl por Steven Spielberg.

Na televisão, Emma Thompson, que, tal como Mirren e Wilton, recebeu o título de dama do Império Britânico – distinção que lhe chegou pela mão da própria Isabel II – fez o papel num episódio Playhouse Presents intitulado Walking the Dogs , escrito por Helen Greaves em 2012. Outra série, The Queen , de 2009, tinha Emilia Fox, Samantha Bond, Susan Jameson, Barbara Flynn e Diana Quick no papel ao longo dos seus cinco episódios. Outras actrizes que fizeram de Isabel II em telefilmes incluem Rosemary Leach, Maggie Sullivan ou Jane Alexander.

No mundo da comédia, Neve Campbell, a actriz canadiana de Adultos à Força e Gritos , fez de Isabel II, ainda princesa, em Churchill: O G.I. Americano , de Peter Richardson. Jeannette Charles, agora reformada, teve uma carreira inteira de mais de cinco décadas como actriz na televisão e no cinema à custa das suas parecenças com Isabel II. Fez o papel de rainha em inúmeros filmes e séries, incluindo, nos anos 1970, o mockumentary de Eric Idle e Gary Weis, All You Need is Cash , Aonde é que Pára a Polícia? , de David Zucker (como parte da tripla ZAZ, ou Zucker-Abrams-Zucker), em 1989, e Austin Powers em Membro Dourado , de Jay Roach, em 2002. A americana June Squibb, nomeada para um Óscar em 2014, fez de Isabel II em 7 Days in Hell , o mockumentary televisivo encabeçado por Andy Samberg.

