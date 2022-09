Isabel II: sete décadas de reinado em imagens

Entornointeligente.com /

Após cinco horas de apreensão sobre o seu estado de saúde, às 18h30 chegou a confirmação: a rainha Isabel II morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os meses de Verão.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de Abril de 1926 na casa dos avós maternos, em Londres, e não estava destinada ao trono.

Porém, a história mudou de rumo quando Eduardo VIII abdicou em 1936 para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada.

O irmão de Eduardo VIII e pai de Isabel, George VI, herdou o trono, abrindo o caminho da coroa à primogénita, que, no dia dos 21 anos, prometeu dedicar a vida — «seja longa ou curta» — a servir o país.

Isabel II reinou até não poder mais: ainda na terça-feira a rainha recebia em Balmoral Liz Truss, para a convidar a formar Governo em seu nome, depois de a conservadora ter conquistado a liderança do partido.

Ao seu reinado, que foi o mais longo da História inglesa (e o segundo mais longo de sempre, ficando apenas atrás do rei da França Luís XIV), sucede agora o seu filho Carlos — que será oficialmente conhecido como rei Carlos III.

Isabel II aos três anos Getty Images Ainda princesa, por altura em que foi anunciado o noivado com Filipe Mountbatten Topical Press Agency Hulton Archive/Getty Images A rainha e o marido num passeio durante a lua-de-mel, em 1947 Topical Press Agency/Getty Images Ainda princesa, numa viagem a Nairobi, Quénia, em 1952. Foi neste momento que soube da morte do pai, o que fez dela rainha A família real britânica, em 1947 Getty images Isabel II entre 1950 e 1960 Getty images Com Winston Churchill, que serviu como primeiro-ministro entre 1940 e 1945 e entre 1951 e 1955, tendo sido o primeiro governante do reinado de Isabel II Central Press Cinco anos depois de ter dado início ao reinado, Isabel II visitou Portugal, em 1957, quando o país vivia no regime do Estado Novo Isabel II e Filipe com os dois filhos mais novos, Eduardo e André, em 1964 Getty Images Isabel II com Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990 Getty Images A família real no Palácio de Buckingham, em 1972. Da esquerda para a direita, princesa Ana, príncipe André, príncipe Filipe, rainha Isabel II, príncipe Eduardo e príncipe Carlos Photos Hulton/Getty Images A rainha e Filipe em Windsor, em 1980 Tim Graham Photo Library/Getty Images Isabel II e Filipe, em 1990 REUTERS/Mike Parsson A rainha discursa no Palácio de Westminster, em 1995 REUTERS Isabel II, em 2006 A rainha e o marido por altura do seu aniversário de casamento, em 2007 REUTERS/Fiona Hanson Um momento de boa-disposição entre Isabel e Filipe, duque de Edimburgo, em Windsor, 2014 Leon Neal-WPA Pool/Getty Images Isabel II visitou o Papa Francisco no Vaticano, em 2014 REUTERS/Stefano Rellandini Por ocasião do 90.º aniversário de Isabel II, acompanhada por Carlos, William e o pequeno George AFP PHOTO ROYAL MAIL/Ranald Mackechnie 90.º aniversário de Isabel II, em 2016 REUTERS/Arthur EdwardsPool Isabel II, em 2018 EPA/Will Oliver Isabel II, em 2019 REUTERS/Andrew Winning Isabel II, em 2020 Isabel II com a sua filha, a princesa Ana REUTERS/Annie Leibovitz Isabel corta o bolo nos 70 anos do seu reinado REUTERS/Joe GiddensPool Isabel II a agradecer aos britânicos da varanda do Palácio de Buckingham no Jubileu de Platina, em 2022 Reuters/HANNAH MCKAY Uma das imagens mais marcantes da rainha, sozinha no funeral do marido, o príncipe Filipe, em Abril de 2021 REUTERS A rainha Isabel II indigitou, na terça-feira, a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss

