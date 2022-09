Entornointeligente.com /

Já passaram três semanas desde que morreu a monarca britânica há mais tempo no trono , mas só agora se conheceram as causas da morte. Isabel II morreu de velhice, diz a certidão de óbito, publicada pelo National Records of Scotland, nesta quinta-feira.

Além de determinar a causa do óbito, o certificado revela a hora da sua morte, até agora desconhecida: 15h10. O mesmo documento adianta ainda que o óbito foi registado pela filha, a princesa Ana, a 16 de Setembro. De acordo com o The Guardian , o médico legista a certificar o óbito terá sido Douglas James Allan Glass, que só assinalou uma causa, a idade da monarca. Glass era conhecido por ser o médico de Isabel II na Escócia.

Naquele dia, 8 de Setembro, pouco depois das 12h30, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado, a informar que os médicos estavam preocupados com a saúde da rainha e que Isabel II permaneceria sobre supervisão médica.

Noticiou-se que os quatro filhos da soberana, Carlos, Ana, André e Eduardo, assim como o neto William estariam ao seu lado no momento em que morreu, mas pouco se sabia sobre as circunstâncias da morte da rainha. ​​Afinal, a morte terá acontecido quando alguns membros da família ainda estavam em viagem — os príncipes André e Eduardo só aterraram em Aberdeen às 15h50 e chegaram ao Castelo de Balmoral perto das 17h.

Só às 18h30 desse mesmo dia, foi anunciada oficialmente a morte da soberana, que, informou o Palácio de Buckingham, morreu «pacificamente» aos 96 anos no Castelo de Balmoral, a sua casa de Verão, nas montanhas escocesas. Apenas dois dias antes, Isabel II tinha cumprido o seu último dever oficial ao nomear Liz Truss como primeira-ministra.

Desde o final do ano passado que a rainha, que passou 70 anos no trono , sofria de o que o Palácio de Buckingham chamava de «problemas de mobilidade episódicos». Foram esses os motivos apontados para não marcar presença em sucessivos compromissos públicos, como a cerimónia de abertura do Parlamento em Maio — o que terá assustado os britânicos. Contudo, poucos depois, em Junho, Isabel II liderou os festejos do Jubileu de Platina com pompa e circunstância.

Depois de um funeral de Estado em que milhares de britânicos saíram à rua em Londres e Windsor para se despedirem da sua rainha, Isabel II foi enterrada na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor junto do marido, o príncipe Filipe, que morreu em Abril de 2021, pai, o rei Jorge VI, a rainha-mãe e a irmã, a princesa Margarida.

