Isabel II: los detalles del plan que se activará cuando se confirme su muerte

Entornointeligente.com /

Darío Toñánez , representante de camioneros en Tobatí , confirmó a ABC que desde el gremio de camioneros anuncian para el lunes 12 de este mes una nueva movilización nacional de distintos sectores de transporte y autoconvocados exigiendo rebaja del precio de combustibles .

Detalló que están convocados los camioneros , trabajadores de plataforma , transporte escolares y ciudadanos autoconvocados y realizarán las movilizaciones en varios puntos del país. «Siempre exigimos la disminución del G.1.500 del precio de combustibles para toda la ciudadanía», señaló.

Lea más: Camioneros no logran acuerdo con el Gobierno y lanzan advertencia

Ya no se reunirán con autoridades del gobierno Aclaró además que no se reunirán con las autoridades del Gobierno ni con Petropar para trabajar en una mesa de diálogo. «Ya no nos vamos a prestar al juego a dialogar, llegar a un acuerdo que jamás se cumple», aseveró Toñanez .

En ese sentido, aclaró que realizarán esta medida de fuerza y esperarán que las autoridades directamente anuncien a través de los medios de comunicación la exigencia que realizan.

Agregó además que, a esta movilización, también se unen los oleros de Tobatí, ante el incumplimiento del Ministerio de Hacienda del desembolso de dinero para la construcción de viviendas sociales del MUVH, según detalló Toñánez.

Lea más: Reunión con transportistas, en cuarto intermedio: descartan reducción de G. 1.500 en combustibles

Nafta bajaría de precio en los próximos días Por otro lado, el presidente de Petropar, había anunciado que es imposible una reducción del precio de combustible de G. 1.500, que representa unos 250 dólares el metro cúbico. Añadió que Petropar no puede estar comercializando por debajo del precio de compras.

Por otro lado, aclaró que existe un viento favorable para las gasolinas , que sí tienen una reducción en el mercado internacional. En ese sentido, habría una reducción del precio de las naftas .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com