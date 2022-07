Isabel dos Santos lembra apoio do pai «desde a primeira hora»

Entornointeligente.com /

Isabel dos Santos destacou este sábado «a sorte» de ter tido José Eduardo dos Santos como pai, sublinhando que o ex-presidente de Angola, falecido na sexta-feira, esteve sempre ao seu lado «desde a primeira hora».

Relacionados josé eduardo dos santos. O homem que pacificou Angola e manteve o MPLA no poder

angola. João Lourenço abre a porta a que Isabel e Tchizé dos Santos vão a Angola para funeral

josé eduardo dos santos. Morte de José Eduardo dos Santos. Tchizé acusa João Lourenço de querer sobrepor-se à família

«És um homem simples e de grande gentileza que tive a sorte de ter como pai», escreveu Isabel dos Santos numa mensagem na sua conta na rede social Instagram, naquela que é a sua primeira reação pública à morte, na sexta-feira, aos 79 anos, do pai e ex-presidente angolano.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Dos Santos (@isabel_dos_santos.me)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

Recorrendo à poesia, a filha de Eduardo dos Santos evoca o amor pelo pai: «Te amo pra todo sempre … serei sempre tua filha … serás sempre meu pai…. E um dia nos voltamos a ver …. E conversar como sempre…»

«Na tua última hora eu queria estar ao teu lado…/Como tu estiveste ao meu lado pra mim, desde a minha primeira hora/Como tu tiveste ao meu lado, e me apoiaste na minha vida nos momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis», escreveu Isabel dos Santos.

«Tu me guiaste-te na vitória e na derrota/Tu me ensinaste a ser corajosa e paciente/Conversamos… e sempre ficamos lado a lado/Partilhamos nossas esperanças, nossos medos e nossos sonhos», prosseguiu.

O ex-presidente angolano morreu na sexta-feira aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou este sábado a presidência angolana, que decretou inicialmente cinco dias de luto nacional que depois aumentou para sete.

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, marcada por acusações de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com