E l Reino Unido , bajo la operación ‘ London Bridge ‘, decretará ocho días de luto nacional por la muerte de la reina Isabel II, fallecida el día de ayer a los 96 aáos en su residencia de Balmoral .

La mayoría de celebridades, personajes públicos y naciones han mostrado sus respetos y condolencias por la muerte de la monarca británica. Espaáa no ha sido menos, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha dado un paso más allá.

La política ha dado la orden de declarar tres días de luto oficial en toda la comunidad, desde este viernes hasta el domingo . Con motivo del fallecimiento de Isabel II, todas las banderas de los edificios pertenecientes a la Administración ondearán a media asta. No solo eso, sino que la fachada de la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera británica.

Para Isabel Díaz Ayuso , Isabel II fue una «mujer icónica» y un «símbolo de continuidad, estabilidad, de una comunidad de pueblos y de fe repartida por el mundo entero», escribió en Twitter.

Con Isabel II sí, con Almudena Grandes no Esta medida, adoptada por la Comunidad de Madrid, ha hecho estallar las redes, con comentarios criticando esta decisión y a la propia Ayuso . Anabel Alonso , actriz y fuerte crítica con Ayuso, escribió: » Esta sí que estaba vinculada con Madrid y no Almudena Grandes «, reclamando que cuando falleció la escritora madrileáa, su partido no hizo nada al respecto.

