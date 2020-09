IRRITADOS – Nicole García y su ex novio Fede Vigevani piden a sus fanáticos que “ya superen Fedecole” (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Tras varios meses de su ruptura, Nicole García y Fede Vigevani pidieron a sus seguidores que paren los comentarios sobre Fedecole en redes sociales. La influencer venezolana Nicole García y su ex novio, el youtuber uruguayo Federico Vigevani decidieron realizar un video para YouTube en donde explicaron a sus seguidores cómo les hace sentir el hecho de que, a casi 6 meses de su ruptura , todavía continúen haciendo comentarios sobre ellos en redes sociales.

“Ustedes no saben cómo superar Fedecole”, puntualizó Fede en el video “A veces es un poco incómodo porque Nic sube muchos TikToks y siempre, siempre los comentarios son ‘Fede ha salido del chat’, ‘Vuelve con Fede” , agregó luego.

Nicole apuntó “Si salgo con un chico en el TikTok perrean al chico y luego le dicen ‘ella es de Fede’ y cosas así”.

Ambos pidieron que “paren con esos comentarios” aclarando que no están molestos con sus seguidores, pero sí ” irritados ” porque este tema se ha hecho muy recurrente con el pasar de los meses.

Una vez más dejaron en claro que ambos son amigos y que su ruptura no ha interferido en su amistad.

“Quiero que entiendan que si Fede quiere tener una novia él puede tener una novia porque está soltero, y si tiene una novia espero que me la presente y seamos amigas porque nosotros de verdad no nos llevamos mal, somos buenos amigos y no estamos pensando en volver” , expresó Nicole.

