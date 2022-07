Irrael Gómez confiesa que estos opositores y políticos venezolanos han rechazado sus entrevistas (+Captura)

Entornointeligente.com /

El experto en marketing e influencer venezolano, Irrael Gómez, reveló que políticos venezolanos han rechazado tener una conversación con él. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, Gómez fue cuestionado por uno de sus usuarios quién le preguntó si apoyaría la candidatura de María Corina Machado a la presidencia, a lo que este comentó « Sí, una vez le escribí y se lo dije, inclusive le dije para entrevistarla y me dijo que no» , adjuntando las pruebas de cuando habló con ella a través de Instagram.

Ahora bien, en el mensaje se ve que María Corina rechazó su invitación en 2017 debido a las marchas por la crisis social en el país, sin embargo él escribió recientemente el 4 de julio de este año y la política lo dejó en visto.

En este caso, Irrael expresó a su público « Ven que no es mentira, no quieren. Ni que yo fuese a hacer preguntas difíciles. Capriles también me dijo que no» agregando que también ha intentado invitar a su programa al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y al presidente interino Juan Guaidó sin recibir respuesta alguna.

Finalmente, Gómez está a la espera de que alguna de estas importantes figuras políticas acepten una entrevista con él para colocarlas en «Conversaciones que no se publican».

